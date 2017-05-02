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Вчера, 17:31

Игорь Зотов посетил социально значимые объекты Черноземельского района


Игорь Зотов посетил социально значимые объекты Черноземельского районаЧерноземельский район один из тех поселений республики, где есть угроза нашествия саранчи. Факт наличия опасных насекомых уже зафиксирован. На этих территориях, где наблюдается появление вредителей, побывал председатель Правительства Игорь Зотов. Также он осмотрел ход строительства ряда социально-значимых объектов.

Во время рабочей поездки в Черноземельский район Игорь Зотов в первую очередь побывал на территории муниципального унитарного предприятия имени Буденного, где в это время проходила обработка местности химикатами от саранчи на двух самолетах. Потенциальная площадь заражения здесь 40 тысяч гектаров, из которых на сегодняшний день обработано свыше четырех тысяч. Следующий пункт посещения председателя регионального правительства - поселок Кумской, где он осмотрел ход реконструкции местной школы. Здесь строительные работы начались в ноябре прошлого года.

Новую многофункциональную спортивную площадку уже облюбовали мальчишки. Хотя официальное открытие состоится в июне. Социально-значимый объект для юных спортсменов стал настоящим подарком ко дню защиты детей. Финансирование было направлено сразу из трех источников. Это деньги из федерального, республиканского бюджетов, а также из местной казны.

Между тем, близится к завершению строительство блока начальных классов Комсомольской гимназии имени Баатра Басангова. Порядка 30 миллионов рублей было выделено из местного бюджета. Это двухэтажное здание, которое отвечает всем современным требованиям. Для учащихся здесь будут созданы все условия.

Также полным ходом идет реконструкция учебного корпуса Комсомольской школы. Все объекты будут сданы в эксплуатацию до конца июня этого года. Подводя итоги поездки, премьер Игорь Зотов высоко оценил работу руководства Черноземельского РМО, подчеркнув, что этот район является безусловным лидером по социальному благоустройству. Также он отметил, руководство региона будет делать все возможное для борьбы с саранчовыми вредителями. В том числе будет активизирована работа с соседними регионами. Призвал местных животноводов и сельхозтоваропроизводителей более ответственно относиться к своим обязанностям и принимать участие в подобных мероприятиях.



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