Парк "Дружба" будет реконструирован

Сегодня состоялось первое заседание межведомственной комиссии, созданной при главе республики, которая призвана обеспечить реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Министерство ЖКХ и энергетики рассказали о предпринятых мерах. Главное, сообщила глава ведомства Нелли Ткачева, подготовлена нормативно-правовая база и распределены средства. Из шестидесяти четырех миллионов, более пятидесяти одного миллиона рублей поступило на счет администрации Элисты, не менее 7 миллионов получила Яшалта и 6 миллионов – Ики-Бурул. Проект будет реализован по двум направлениям: Городская среда, предусматривающая участие в благоустройстве дворовых территорий, а также общественно-значимых пространств – площадей, скверов, парков. И отдельно – подпрограмма «Парки малых городов». В Элисте – жители уже определились с выбором - это парк Дружба, на его реконструкцию предусмотрены средства по двум выше названным подпрограммам, всего около двадцати пяти миллионов.