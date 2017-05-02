Парк "Дружба" будет реконструирован

Сегодня состоялось первое заседание межведомственной комиссии, созданной при главе республики, которая призвана обеспечить реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Министерство ЖКХ и энергетики рассказали о предпринятых мерах. Главное, сообщила глава ведомства Нелли Ткачева, подготовлена нормативно-правовая база и распределены средства. Из шестидесяти четырех миллионов, более пятидесяти одного миллиона рублей поступило на счет администрации Элисты, не менее 7 миллионов получила Яшалта и 6 миллионов – Ики-Бурул. Проект будет реализован по двум направлениям: Городская среда, предусматривающая участие в благоустройстве дворовых территорий, а также общественно-значимых пространств – площадей, скверов, парков. И отдельно – подпрограмма «Парки малых городов». В Элисте – жители уже определились с выбором - это парк Дружба, на его реконструкцию предусмотрены средства по двум выше названным подпрограммам, всего около двадцати пяти миллионов. Сегодня состоялось первое заседание межведомственной комиссии, созданной при главе республики, которая призвана обеспечить реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Министерство ЖКХ и энергетики рассказали о предпринятых мерах. Главное, сообщила глава ведомства Нелли Ткачева, подготовлена нормативно-правовая база и распределены средства. Из шестидесяти четырех миллионов, более пятидесяти одного миллиона рублей поступило на счет администрации Элисты, не менее 7 миллионов получила Яшалта и 6 миллионов – Ики-Бурул. Проект будет реализован по двум направлениям: Городская среда, предусматривающая участие в благоустройстве дворовых территорий, а также общественно-значимых пространств – площадей, скверов, парков. И отдельно – подпрограмма «Парки малых городов». В Элисте – жители уже определились с выбором - это парк Дружба, на его реконструкцию предусмотрены средства по двум выше названным подпрограммам, всего около двадцати пяти миллионов.



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