В Калмыкии возрождают производство сувенирной продукции. Сегодня в подарочных салонах все чаще можно увидеть товары ручной работы, сделанные калмыцкими прикладниками. Пользуются популярностью изготовление сосудов, и их декорирование.



Прикладник Алексей Давыдовский по натянутой сырой поверхности кожи выдавливает нужный орнамент. Впервые калмыцкую бортху вручную мастер изготовил 3 года назад. Работа заняла 2 месяца. Теперь тиснение на коже - это его ежедневная работа. Каждый экземпляр - уникальный. Одни сосуды могут быть тяжеловесны и более устойчивы, другие - привлекают стройными пропорциями и мягкой округлостью форм.



Традиционную калмыцкую бортху Алексея Давыдовского научил изготавливать его учитель – Евгений Гашинский. Заслуженный художник Калмыкии не сразу пришел к такой технологии. Более 30 лет известный мастер занимается живописью и чеканкой. И вот теперь подступился к мягкому материалу. Первая его работа по тиснению на коже под названием «Калмыкия» была отмечена на выставке автономных республик России. Сейчас Гашинский работает над созданием 90-сантиметрового полотна. «Работы много, а вот собственной мастерской нет», говорит художник.



Работы Евгения Гашинского - «Славный нойон Джангар» и «Благопожелание» хранятся сегодня в национальном республиканском музее. Это тиснённые кожаные панно со степными богатырями и красавицами с восточными чертами лиц. Есть здесь и традиционные кожаные бортхи.



Сосуд набивали песком или сырой глиной. Копчение придавало коже красивый, плотно - коричневый цвет. Горлышко оправляли металлическим ободом, иногда здесь использовали серебро. Пробке и бокам посуды приделывали кольца, за которые крепились ремни для подвешивания.



Несмотря на приличную стоимость бортхи, а обойдется такой сувенир ручной работы от 5 до 20 тысяч, желающих испить напиток из необычной фляги немало. Сосуд из тисненой кожи пользуется популярностью у туристов, посещающих Калмыкию. Ведь где еще можно увидеть старинную калмыцкую емкость для хранения жидкостей, в изготовлении которого используют даже шкуру верблюдов. В Калмыкии возрождают производство сувенирной продукции. Сегодня в подарочных салонах все чаще можно увидеть товары ручной работы, сделанные калмыцкими прикладниками. Пользуются популярностью изготовление сосудов, и их декорирование.Прикладник Алексей Давыдовский по натянутой сырой поверхности кожи выдавливает нужный орнамент. Впервые калмыцкую бортху вручную мастер изготовил 3 года назад. Работа заняла 2 месяца. Теперь тиснение на коже - это его ежедневная работа. Каждый экземпляр - уникальный. Одни сосуды могут быть тяжеловесны и более устойчивы, другие - привлекают стройными пропорциями и мягкой округлостью форм.Традиционную калмыцкую бортху Алексея Давыдовского научил изготавливать его учитель – Евгений Гашинский. Заслуженный художник Калмыкии не сразу пришел к такой технологии. Более 30 лет известный мастер занимается живописью и чеканкой. И вот теперь подступился к мягкому материалу. Первая его работа по тиснению на коже под названием «Калмыкия» была отмечена на выставке автономных республик России. Сейчас Гашинский работает над созданием 90-сантиметрового полотна. «Работы много, а вот собственной мастерской нет», говорит художник.Работы Евгения Гашинского - «Славный нойон Джангар» и «Благопожелание» хранятся сегодня в национальном республиканском музее. Это тиснённые кожаные панно со степными богатырями и красавицами с восточными чертами лиц. Есть здесь и традиционные кожаные бортхи.Сосуд набивали песком или сырой глиной. Копчение придавало коже красивый, плотно - коричневый цвет. Горлышко оправляли металлическим ободом, иногда здесь использовали серебро. Пробке и бокам посуды приделывали кольца, за которые крепились ремни для подвешивания.Несмотря на приличную стоимость бортхи, а обойдется такой сувенир ручной работы от 5 до 20 тысяч, желающих испить напиток из необычной фляги немало. Сосуд из тисненой кожи пользуется популярностью у туристов, посещающих Калмыкию. Ведь где еще можно увидеть старинную калмыцкую емкость для хранения жидкостей, в изготовлении которого используют даже шкуру верблюдов.



Смотреть полный выпуск новостей



