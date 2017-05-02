В Калмыкии продолжается капитальный ремонт лечебных учреждений. Детский медицинский центр готов представить отчет о ходе реконструкции. Из 4-х терапевтических участков нуждались в тщательном восстановлении три. О том, что результаты удовлетворительны, могут судить не только сотрудники центра, но и пациенты.



В обновленном физиотерапевтическом кабинете – комфортно всем: и сотрудникам и пациентам. Медицинская сестра с 30 летним стажем Елена Кадацкая рассказывает, что в помещение, кроме текущего ремонта произвели частичную замену инженерных сетей. Чисто, просторно, уютно.



Ремонт завершен еще на двух педиатрических участках детского медицинского Центра. Капитальный - потребовался в здании, расположенном в 8 микрорайоне. Начали с укрепления фундамента, а завершили – обновлением кровельного покрытия. В результате - помещение, как новое.



В настоящее время работы начаты в здании 1 педиатрического отделения в 3 микрорайоне, на площадке которого кроме 9 участков, разместились клинико-диагностическая лаборатория и отделение, оказывающее медпомощь воспитанникам школьных и дошкольных образовательных учреждений.



В округе проживает более 7 тысяч детей, в день это отделение обслуживает до 300 юных пациентов. Потому так важно создание комфортных условий. Но здесь, по словам заведующей не ограничатся только текущим ремонтом.



Кроме того, по завершению ремонтных работ, кабинеты врачей будут оснащены удобной и функциональной мебелью. Что же касается медоборудования – отделения располагает необходимой материальной базой, более того в прошлом году удалось оснастить каждый кабинет бактерицидным облучателем воздуха. Дают свои результаты и меры по укреплению кадрами.

А накануне – во дворе детского медицинского Центра завершили строительство детской игровой площадки. В Калмыкии продолжается капитальный ремонт лечебных учреждений. Детский медицинский центр готов представить отчет о ходе реконструкции. Из 4-х терапевтических участков нуждались в тщательном восстановлении три. О том, что результаты удовлетворительны, могут судить не только сотрудники центра, но и пациенты.В обновленном физиотерапевтическом кабинете – комфортно всем: и сотрудникам и пациентам. Медицинская сестра с 30 летним стажем Елена Кадацкая рассказывает, что в помещение, кроме текущего ремонта произвели частичную замену инженерных сетей. Чисто, просторно, уютно.Ремонт завершен еще на двух педиатрических участках детского медицинского Центра. Капитальный - потребовался в здании, расположенном в 8 микрорайоне. Начали с укрепления фундамента, а завершили – обновлением кровельного покрытия. В результате - помещение, как новое.В настоящее время работы начаты в здании 1 педиатрического отделения в 3 микрорайоне, на площадке которого кроме 9 участков, разместились клинико-диагностическая лаборатория и отделение, оказывающее медпомощь воспитанникам школьных и дошкольных образовательных учреждений.В округе проживает более 7 тысяч детей, в день это отделение обслуживает до 300 юных пациентов. Потому так важно создание комфортных условий. Но здесь, по словам заведующей не ограничатся только текущим ремонтом.Кроме того, по завершению ремонтных работ, кабинеты врачей будут оснащены удобной и функциональной мебелью. Что же касается медоборудования – отделения располагает необходимой материальной базой, более того в прошлом году удалось оснастить каждый кабинет бактерицидным облучателем воздуха. Дают свои результаты и меры по укреплению кадрами.А накануне – во дворе детского медицинского Центра завершили строительство детской игровой площадки.



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