Более 70 % жителей республики являются пользователями интернета

Свыше ста девяноста тысяч жителей Калмыкии являются на сегодняшний день пользователями Интернета. Это более 70 процентов от общего количества граждан, проживающих в республике. Такие данные приводит Калмыкиястат. Развитие электронного правительства обсудили на пресс-конференции начальник регионального управления Константин Патрушев и руководитель отдела социально-политических исследований Олег Северцев. По их мнению, сегодня необходимо активизировать работу органов государственной власти в сети интернет, в том числе и в социальных сетях. Свыше ста девяноста тысяч жителей Калмыкии являются на сегодняшний день пользователями Интернета. Это более 70 процентов от общего количества граждан, проживающих в республике. Такие данные приводит Калмыкиястат. Развитие электронного правительства обсудили на пресс-конференции начальник регионального управления Константин Патрушев и руководитель отдела социально-политических исследований Олег Северцев. По их мнению, сегодня необходимо активизировать работу органов государственной власти в сети интернет, в том числе и в социальных сетях.



Смотреть полный выпуск новостей



