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Вчера, 12:27

Более 70 % жителей республики являются пользователями интернета


Более 70 % жителей республики являются пользователями интернетаСвыше ста девяноста тысяч жителей Калмыкии являются на сегодняшний день пользователями Интернета. Это более 70 процентов от общего количества граждан, проживающих в республике. Такие данные приводит Калмыкиястат. Развитие электронного правительства обсудили на пресс-конференции начальник регионального управления Константин Патрушев и руководитель отдела социально-политических исследований Олег Северцев. По их мнению, сегодня необходимо активизировать работу органов государственной власти в сети интернет, в том числе и в социальных сетях.



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