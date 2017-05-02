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Сегодня, 17:33

Элистинцы, чьи дома пострадали от подтопления, получают компенсацию


Элистинцы, чьи дома пострадали от подтопления, получают компенсациюСегодня на встрече главы региона Алексея Орлова с председателем правительства Игорем Зотовым говорили о тех жителях города, которые пострадали от сильного ливня. Созданы 5 рабочих групп, которые займутся обследованием и экспертизой поврежденных домов, чтобы иметь объективную картину. Напомним, что в списке 11 дворовых территорий. Выдача компенсаций будет осуществляться после тщательной проверки, в том числе нарушений в использовании канализации в частных подворьях.
Обсудили и ситуацию по борьбе с саранчой. В связи с угрозой нашествия вредителей в трех районах – Яшкульском, Черноземельском, Ики-Бурульском – введен режим повышенной готовности. Как было отмечено, будут предприняты конкретные меры, чтобы не допустить гибель посевов. Говорили и о необходимости проведения истребительных мероприятий с помощью авиации.



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