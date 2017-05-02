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Сегодня, 11:52

ГТРК "Калмыкия" расширила вещание в интернет-пространстве


ГТРК "Калмыкия" расширила вещание в интернет-пространствеГТРК Калмыкия расширила вещание в интернет-пространстве. Теперь новости республики на русском и калмыцком языках, программы утреннего канала «Доброе утро, Калмыкия» на калмыцком языке, трансляции прямого эфира «Радио Калмыкии» из студии интерактивной программы «Здесь и сейчас», а также записи из «золотого фонда» телевидения Калмыкии можно смотреть в режиме реального времени. Вещание нового интернет-проекта ведется на сайте vesti-kalmykia24.ru.

Сегодня невозможно представить себе жизнь современного человека без актуальной и полезной информации, которую он все больше черпает из интернета. Именно для тех, кто привык узнавать все новости с помощью он-лайн сервисов в любое время и в любом месте, и был создан круглосуточный канал «Калмыкия 24». На сайте Вести-Калмыкия 24.ру информация о жизни республики доступна не только нашим телезрителям, но и жителям всей страны. Нажимая на символическую кнопку старта во время церемонии запуска канала, Председатель региональной коллегии ВГТРК Асланбек Керашев отметил именно эту уникальную возможность.

Новость о том, что вся самая свежая и актуальная информация из жизни республики будет доступна теперь в круглосуточном режиме даже для тех, кто находится за тысячи километров от дома, жители Калмыкии восприняли как говориться «на ура». Некоторые признались, что давно ждали чего-то подобного, ведь не всегда удается вовремя включить телевизор.

Помимо всех выпусков информационной программы «Вести Калмыкия», которые выходят в режиме реального времени на телеканале, можно увидеть и передачи из архива телевидения, которых за 50 лет накопилось немало. Также здесь размещаются программы утреннего канала на калмыцком языке, трансляции прямого эфира «Радио Калмыкии», а также записи из «Золотого Фонда» телевидения. Праздничные концерты, все сезоны телевизионного конкурса калмыцкой песни «Теегин Айс», лучшие документальные фильмы ГРТК «Калмыкия», все это тоже теперь доступно нашим телезрителям в любое время суток и в любой точке страны.



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