Сегодня выпускники 11-х классов сдают экзамен по предметам регионального цикла. Свои знания по калмыцкой литературе проверяют 450 элистинских школьников. Вместе с тем впереди их ждет сдача единого государственного экзамена.



Сарта Убушаева заканчивает 11-й класс элистинской школы №21, сдает экзамен по калмыцкой литературе. Девушка признается, что хоть в ее семье и не говорят на родном языке, но испытаний она не боится, хорошо подготовили учителя.



Экзамен по калмыцкому языку относится к категории предметов региональной компетенции. Днем ранее его в письменной форме сдавали выпускники 9-х классов. В этот раз свои знания по калмыцкой литературе проверяют 450 элистинских одиннадцатиклассников.



Между тем 1676 выпускников со всей республики в эти дни готовятся к единому государственному экзамену. Среди них и Алина Леджиева. Она уже несколько месяцев усердно повторяет все пройденные за школьные годы материалы. Помимо обязательных математики и русского языка она выбрала также профильные историю и обществознание. Говорит, очень удобно, что ЕГЭ станет сразу и выпускным и вступительным экзаменом.



Обществознание и история по-прежнему лидируют среди предметов по выбору. Их будут сдавать 1080 и 658 человек соответственно. Выпускников 9-х и 11-х классов в этом году ждут некоторые изменения. Для получения аттестата девятиклассникам нужно будет сдать не два, а четыре экзамена. Одиннадцатиклассников ждут изменения в тестовых зданиях по трем предметам.



Досрочный единый государственный экзамен в этом году сдавали только выпускники прошлых лет. Для всех, кто заканчивает школу, в этом году горячая пора начнется уже с 29-го мая, они будут сдавать географию и информатику. Девятиклассники же начнут проверку своих знаний чуть раньше - 26 мая со сдачи общего государственного экзамена по иностранным языкам. Сегодня выпускники 11-х классов сдают экзамен по предметам регионального цикла. Свои знания по калмыцкой литературе проверяют 450 элистинских школьников. Вместе с тем впереди их ждет сдача единого государственного экзамена.Сарта Убушаева заканчивает 11-й класс элистинской школы №21, сдает экзамен по калмыцкой литературе. Девушка признается, что хоть в ее семье и не говорят на родном языке, но испытаний она не боится, хорошо подготовили учителя.Экзамен по калмыцкому языку относится к категории предметов региональной компетенции. Днем ранее его в письменной форме сдавали выпускники 9-х классов. В этот раз свои знания по калмыцкой литературе проверяют 450 элистинских одиннадцатиклассников.Между тем 1676 выпускников со всей республики в эти дни готовятся к единому государственному экзамену. Среди них и Алина Леджиева. Она уже несколько месяцев усердно повторяет все пройденные за школьные годы материалы. Помимо обязательных математики и русского языка она выбрала также профильные историю и обществознание. Говорит, очень удобно, что ЕГЭ станет сразу и выпускным и вступительным экзаменом.Обществознание и история по-прежнему лидируют среди предметов по выбору. Их будут сдавать 1080 и 658 человек соответственно. Выпускников 9-х и 11-х классов в этом году ждут некоторые изменения. Для получения аттестата девятиклассникам нужно будет сдать не два, а четыре экзамена. Одиннадцатиклассников ждут изменения в тестовых зданиях по трем предметам.Досрочный единый государственный экзамен в этом году сдавали только выпускники прошлых лет. Для всех, кто заканчивает школу, в этом году горячая пора начнется уже с 29-го мая, они будут сдавать географию и информатику. Девятиклассники же начнут проверку своих знаний чуть раньше - 26 мая со сдачи общего государственного экзамена по иностранным языкам.



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