ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 11:50

Выпускники 11-х классов сдают экзамен по предметам регионального цикла


Выпускники 11-х классов сдают экзамен по предметам регионального циклаСегодня выпускники 11-х классов сдают экзамен по предметам регионального цикла. Свои знания по калмыцкой литературе проверяют 450 элистинских школьников. Вместе с тем впереди их ждет сдача единого государственного экзамена.

Сарта Убушаева заканчивает 11-й класс элистинской школы №21, сдает экзамен по калмыцкой литературе. Девушка признается, что хоть в ее семье и не говорят на родном языке, но испытаний она не боится, хорошо подготовили учителя.

Экзамен по калмыцкому языку относится к категории предметов региональной компетенции. Днем ранее его в письменной форме сдавали выпускники 9-х классов. В этот раз свои знания по калмыцкой литературе проверяют 450 элистинских одиннадцатиклассников.

Между тем 1676 выпускников со всей республики в эти дни готовятся к единому государственному экзамену. Среди них и Алина Леджиева. Она уже несколько месяцев усердно повторяет все пройденные за школьные годы материалы. Помимо обязательных математики и русского языка она выбрала также профильные историю и обществознание. Говорит, очень удобно, что ЕГЭ станет сразу и выпускным и вступительным экзаменом.

Обществознание и история по-прежнему лидируют среди предметов по выбору. Их будут сдавать 1080 и 658 человек соответственно. Выпускников 9-х и 11-х классов в этом году ждут некоторые изменения. Для получения аттестата девятиклассникам нужно будет сдать не два, а четыре экзамена. Одиннадцатиклассников ждут изменения в тестовых зданиях по трем предметам.

Досрочный единый государственный экзамен в этом году сдавали только выпускники прошлых лет. Для всех, кто заканчивает школу, в этом году горячая пора начнется уже с 29-го мая, они будут сдавать географию и информатику. Девятиклассники же начнут проверку своих знаний чуть раньше - 26 мая со сдачи общего государственного экзамена по иностранным языкам.



Другие новости по теме:

  • Сегодня одиннадцатиклассники сдали пробный ЕГЭ по обществознанию
  • Выпускники одиннадцатых классов сдают ЕГЭ по иностранному языку устно
  • В Калмыкии ЕГЭ будут сдавать 1737 выпускников одиннадцатых классов
  • Выпускники школ сдают госэкзамен по калмыцкой литературе
  • Завтра - пробный единый госэкзамен по устному английскому языку
  • Сегодня выпускники сдают ЕГЭ по обществознанию и химии
  • Сегодня выпускники сдают ЕГЭ по математике
  • Выпускники 9 классов сдают Государственную итоговую аттестацию
  • В Калмыкии выпускники сдают первый единый государственный экзамен по географии и литературе
  • Выпускники Калмыкии сдают ЕГЭ по литературе и географии

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Май 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.