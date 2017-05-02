В 23 школе организована выставка, посвященная году экологии

Экологическая грамотность школьников невозможна без глубокого знания природы родного края, уверены в 23-тьей столичной школе. В год экологии здесь организована выставка фотографий и декоративно-прикладного искусства ребят, посвященная природе, реализован проект школьный двор нашей мечты, а к 9-ому мая дети вместе с ветеранами Великой Отечественной высадили «Лес Победы» - 17ть березовых саженцев. По словам учителей, все мероприятия направлены на сознательное бережное отношение школьников к природе, более глубокое знакомство с флорой и фауной родной республики.



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