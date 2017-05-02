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Сегодня, 11:54

ГТРК "Калмыкия" продолжает принимать гостей


ГТРК "Калмыкия" продолжает принимать гостейА тем временем в Элисту на празднование 50-летнего юбилея телевидения продолжают прибывать наши коллеги, директора и корреспонденты государственных телерадиокомпаний из всех уголков страны. Саратов, Киров, Ростов-на-Дону, Астрахань, Волгоград, республика Башкортостан и Дагестан, это далеко не полный перечень регионов, которые поздравляют нас сегодня. Для гостей подготовлена экскурсионная программа по уникальным местам Калмыкии. В первую очередь они посетили Центральный Хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Наши коллеги остались под большим впечатлением от увиденного и от калмыцкого гостеприимства.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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