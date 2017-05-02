Ещё 36 новобранцев пополнят ряды российской армии. Сегодня на Площади Победы в степной столице состоялись торжественные проводы призывников из степной республики. Команда ребят отправляется в сухопутные войска в Астраханскую область. По словам военного комиссара республики Юрия Казакова, в июне 10 призывников торжественно отправятся на подшефный корабль «Калмыкия» в Калинградскую область. Организаторы мероприятия - Республиканский центр молодежи и Военный комиссариат республики делают всё для того, чтобы подобные мероприятия были яркими и запоминающимися для молодёжи Калмыкии. Всех пришедших угощали ароматной солдатской кашей. Ещё 36 новобранцев пополнят ряды российской армии. Сегодня на Площади Победы в степной столице состоялись торжественные проводы призывников из степной республики. Команда ребят отправляется в сухопутные войска в Астраханскую область. По словам военного комиссара республики Юрия Казакова, в июне 10 призывников торжественно отправятся на подшефный корабль «Калмыкия» в Калинградскую область. Организаторы мероприятия - Республиканский центр молодежи и Военный комиссариат республики делают всё для того, чтобы подобные мероприятия были яркими и запоминающимися для молодёжи Калмыкии. Всех пришедших угощали ароматной солдатской кашей.



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