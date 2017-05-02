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Сегодня, 11:53

К платежной системе «Мир» присоединилось министерство экономики и торговли региона


К платежной системе «Мир» присоединилось министерство экономики и торговли регионаК платежной системе «Мир» присоединилось министерство экономики и торговли региона. В торжественной обстановке 40 сотрудников ведомства получили платежные карты. Из шестисот пятидесяти учреждений двести сорок одно уже заключило соглашение о переходе
на карты национальной платежной системы. Их выпущено уже более пяти тысяч. На них будет перечисляться зарплата работников государственных и муниципальных учреждений, пенсии и стипендии. С каждым днем увеличивается и число торговых точек в стране, где ими можно будет расплатиться.



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