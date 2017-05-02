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Сегодня, 11:52

Сегодня отмечается Международный день медицинской сестры


Сегодня отмечается Международный день медицинской сестрыСегодня отмечается Международный день медицинской сестры. Впервые идея его празднования была высказана еще в 1953, а уже в 74 году Международный совет медсестер определил дату 12 мая - День рождения Флоренс Найтингейл. Ею была организована первая в мире служба сестер милосердия во время Крымской войны. Ну а сегодня в больницах, поликлиниках, госпиталях средний медперсонал достойно продолжает дело, начатое еще в 19 веке.

Забота о чужих детях стала для медсестры Елены Пономаревой делом жизни. Ни одно поколение элистинцев выросло под бдительным присмотром этой чуткой женщины. Медработник с 33-трехлетним стажем считает, что без искренней любви к профессии успеха не достичь, к тому же маленькие пациенты, как никто чувствуют доброжелательность.

Еще не так давно средний медперсонал переживал не лучшее время, копеечные зарплаты за тяжелый кропотливый труд. Не многие смогли остаться верными профессии в те непростые годы, однако здесь в Детском медицинском центре удалось сохранить штат высококвалифицированных специалистов. Отрадно, что и руководством республики сегодня уделяется большое внимание финансовой поддержке медицинских сестер.

Незаменимым труд своих коллег называют врачи. Профессионалы своего дела, которые также идут в ногу со временем, берут на вооружение современные методы работы. Знание лекарств и их названий, способы дезинфекции, правила ухода за больными, следование профессиональной этике, владение азами психологии - вот неполный список того, что должна уметь медицинская сестра.

Поздравления с профессиональным праздником сегодня получает средний персонал больниц, поликлиник, госпиталей, медцентров. И все же самый лучший подарок для них - это благодарные пациенты, уже выздоровевшие или идущие на поправку.



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