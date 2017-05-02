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50 лет в эфире





Актуально, полезно, интересно. 50 лет калмыцкое телевидение служит своей аудитории. Каждый из тех, кто работает в кадре или за кадром стремится сделать все, чтобы и радиослушатели оставались с нами на связи. Нам есть, к чему стремится, но и есть, чем гордиться. Полвека назад 7 ноября в Калмыкии началось регулярное телевещание. Это было важнейшее событие для жителей степного региона.



С тех пор, конечно, многое изменилось, как и в Калмыкии, в целом. Всего за 3-4 года теле и радиовещание претерпело значительные изменения. Вот уже несколько лет успешно работает сайт Вести Калмыкия точка ру. Интернет ресурс – неотъемлемая часть современного средства массовой информации. Еще одно достижение – телевизионные конкурсы. Дважды ГТРК Калмыкия проводила конкурс знатоков калмыцкого языка «Алтн Булг». В поисках лучших съемочная группа исколесила все села республики. Еще один важный проект стартовал в 2011 году. «Теегин айс» почти сразу же начал свое триумфальное шествие. 5 сезонов конкурса детской песни на калмыцком языке вывили десятки талантливых детей. И еще. С 2015 года новости Калмыкии – вновь зазвучали на волнах «Маяка». Информационные блоки с новостями выходят 5 раз в день, в конце каждого часа с 8.50.



Что касается технической составляющей, то в конце 2014 года ГТРК Калмыкия перешла на новый формат вещания – цифровой. Основа всего – эфирный комплекс, в состав которого входят студия и аппаратная. Теперь можно создавать телепродукт проще и качественней.



Предмет нашей особой гордости - современная креативная телестудия. Основа ее дизайна – это комфорт, легкость и простота. Яркий и стильный – это информационный павильон. А здесь под просторной кибиткой на фоне звездного неба работают редакторы на калмыцком языке. Возможность менять фон, размер рабочего стола, цвет элементов декора – позволяет вести запись и прямой эфир, при этом соблюдая рамки и антураж телеканалов. Здесь же был нами проведен первый телевизионный конкурс сказителей, который сразу завоевал популярность.



Ну, а 2017 год калмыцкое телевидение встретило в новом формате. Современные технологии позволяют выдавать в эфир телевизионный продукт в широкоформатном режиме 16 на 9, который заполняет экран целиком, не оставляя черных полей и не растягивая картинку. С 1 января информационный выпуски выходят 12 раз в день, начиная с 5 утра. Тематические программы на калмыцком языке теперь в сетке ежедневно в 9 утра. Таким образом, вещание расширено почти в два раза. И охватывает телеканалы Россия 1 и Россия 24, и радио России и Маяк. И еще. Впервые в этом году сайт Вести Калмыкия точка ру вел прямую трансляцию пресс-конференции Главы региона Алексея Орлова. Наша работа стала практически круглосуточной, но это все для наших зрителей. К каждому мы стараемся найти подход. На наших плечах большая ответственность – нас смотрят и слушают не только в России, но и за ее пределами. Актуально, полезно, интересно. 50 лет калмыцкое телевидение служит своей аудитории. Каждый из тех, кто работает в кадре или за кадром стремится сделать все, чтобы и радиослушатели оставались с нами на связи. Нам есть, к чему стремится, но и есть, чем гордиться. Полвека назад 7 ноября в Калмыкии началось регулярное телевещание. Это было важнейшее событие для жителей степного региона.С тех пор, конечно, многое изменилось, как и в Калмыкии, в целом. Всего за 3-4 года теле и радиовещание претерпело значительные изменения. Вот уже несколько лет успешно работает сайт Вести Калмыкия точка ру. Интернет ресурс – неотъемлемая часть современного средства массовой информации. Еще одно достижение – телевизионные конкурсы. Дважды ГТРК Калмыкия проводила конкурс знатоков калмыцкого языка «Алтн Булг». В поисках лучших съемочная группа исколесила все села республики. Еще один важный проект стартовал в 2011 году. «Теегин айс» почти сразу же начал свое триумфальное шествие. 5 сезонов конкурса детской песни на калмыцком языке вывили десятки талантливых детей. И еще. С 2015 года новости Калмыкии – вновь зазвучали на волнах «Маяка». Информационные блоки с новостями выходят 5 раз в день, в конце каждого часа с 8.50.Что касается технической составляющей, то в конце 2014 года ГТРК Калмыкия перешла на новый формат вещания – цифровой. Основа всего – эфирный комплекс, в состав которого входят студия и аппаратная. Теперь можно создавать телепродукт проще и качественней.Предмет нашей особой гордости - современная креативная телестудия. Основа ее дизайна – это комфорт, легкость и простота. Яркий и стильный – это информационный павильон. А здесь под просторной кибиткой на фоне звездного неба работают редакторы на калмыцком языке. Возможность менять фон, размер рабочего стола, цвет элементов декора – позволяет вести запись и прямой эфир, при этом соблюдая рамки и антураж телеканалов. Здесь же был нами проведен первый телевизионный конкурс сказителей, который сразу завоевал популярность.Ну, а 2017 год калмыцкое телевидение встретило в новом формате. Современные технологии позволяют выдавать в эфир телевизионный продукт в широкоформатном режиме 16 на 9, который заполняет экран целиком, не оставляя черных полей и не растягивая картинку. С 1 января информационный выпуски выходят 12 раз в день, начиная с 5 утра. Тематические программы на калмыцком языке теперь в сетке ежедневно в 9 утра. Таким образом, вещание расширено почти в два раза. И охватывает телеканалы Россия 1 и Россия 24, и радио России и Маяк. И еще. Впервые в этом году сайт Вести Калмыкия точка ру вел прямую трансляцию пресс-конференции Главы региона Алексея Орлова. Наша работа стала практически круглосуточной, но это все для наших зрителей. К каждому мы стараемся найти подход. На наших плечах большая ответственность – нас смотрят и слушают не только в России, но и за ее пределами.



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