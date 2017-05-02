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Вчера, 21:00

В КалмГУ состоялась научная конференция студентов


В КалмГУ состоялась научная конференция студентовСегодня в КалмГУ состоялась научная конференция студентов. Это интеллектуальное состязание было приурочено к двум предстоящим знаменательным датам -100 летию газеты «Хальмг Унн» и полувековому юбилею калмыцкого телевидения. Лучшие работы участников будут поощрены ректоратом ВУЗа и опубликованы в студенческом сборнике.

Об истории и тенденциях развития средств массовой информации говорили в своих докладах на сегодняшней конференции в Калм ГУ будущие журналисты. Все они подчёркивали важнейшую роль СМИ в жизни общества. Коснулись и таких важных моментов, как особенности ведения беседы, интервью, написания очерков. Много отвечали на вопросы жюри.

Любовь Цебекова, которая впервые принимает участие в научной конференции, рассказала, что не случайно героем своего доклада выбрала Антона Сайковича Романова, который внес колоссальный вклад в развитие калмыцкого телевидения. Он более 10 лет возглавлял Государственный комитет по телевидению и радио Калмыцкой АССР. О том, как много Романов сделал для ТВ республики, можно говорить много. Прежде всего, это прорыв в техническом оснащении компании. При нем началось строительство нового здания. Знакомство с биографией Антона Сайковича, рассказывает Любовь Цебекова, заставило её задуматься о будущей профессии. Она планирует связать свою жизнь с журналистикой.

Кстати, в конференции приняли участие и иностранные студенты. К примеру, Моххамед Набиль Джамил из Афганистана, который мечтает работать на телевидении, считает, что люди этой профессии всегда находятся в центре самых важных событий. А участие в таких конференциях даёт возможность больше узнать об истории и этапах становления отечественной журналистики и расширяет кругозор.

Ну, а на заседании секции кафедры калмыцкого языка студенты представили исследования в области языкознания. Для молодых исследователей – это первые шаги в науку. Лучшие работы участников будут опубликованы в студенческом сборнике. А это пополнит портфолио студентов и увеличит шансы на успешное трудоустройство.



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