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Вчера, 20:00

Глава Калмыкии поздравил с Днем Радио


Глава Калмыкии поздравил с Днем РадиоНакануне с Днём радио работников отрасли связи, телевидения и радиовещания Республики Калмыкия сердечно поздравил Глава республики Алексей Орлов. «В этот праздничный день примите слова благодарности за ваш добросовестный и творческий труд. Особые слова признательности выражаю ветеранам связи и радиовещания за весомый вклад в становление и развитие отрасли. Отрадно, что славные трудовые традиции старших сегодня уверенно продолжает новое поколение специалистов. Уверен, что и в дальнейшем вы будете надежно обеспечивать жителей республики качественной, бесперебойной связью и развивать передовые технологии» - сказано в его поздравлении.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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