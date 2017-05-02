ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 17:50

«Никто не забыт, ничто не забыто»


«Никто не забыт, ничто не забыто»В эти победные дни весны в селе Волочаевское в Ростовской области по инициативе Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Элисты была открыта памятная доска воинам 28-ой армии, которые покоятся в этой земле. Возвращены из небытия ещё несколько десятков солдатских имён.

Эти дни, когда мы отмечаем День Победы-это еще одна возможность задуматься над тем, какое значение имеет для нас память, память о том, что было. И еще одно подтверждение этого- событие, которое произошло в эти дни в селе Волочаевское Орловского района Ростовской области.

Совет ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Элисты выступил с инициативой открыть в Орловском районе Ростовской области памятную доску воинам 28-ой армии, которые покоятся в волочаевской земле.Здесь в селе Волочаевское находился передвижной госпиталь, в котором проходили лечение и бойцы 28 армии, 44 фамилии тех солдат, кто нашел покой в этой земле были возвращены из небытия, их имена на памятной доске, которую открыли на сельском мемориале. Этому событию и был посвящен митинг, на который собрались жители села и делегация из Калмыкии, в которую входили представители городской власти, и общественных организаций. Вот так на такой искренней ноте и от души он проходил.
И общий настрой лучше всех выразил наш ветеран Петр Леонтьев.

А доска с фамилиями бойцов, которые нашли покой на этой земле-это как послание в будущее от тех, кто живет сегодня, и от этих юных волочаевцев тоже.
И они вместе со всеми участниками этого торжественного мероприятия могут сказать «Никто не забыт, ничто не забыто».



Другие новости по теме:

  • В Ростовской области увековечат имена сорока четырех воинов 28 армии
  • Никто не забыт, ничто не забыто
  • В Яшкульском районе в дань памяти воинам установили мемориальную плиту
  • На Пискарёвском кладбище Санкт-Петербурга открыта мемориальная плита в честь воинов из Калмыкии
  • Почтить память земляков в хуторе Ажинов приехала делегация из Калмыкии
  • На Мемориальном комплексе воинам 28 Армии состоялся торжественный митинг
  • Вахта памяти стартовала в республике накануне
  • Россия на пороге важной исторической даты
  • Никто не забыт, ничто не забыто
  • Врачи ресбольницы проведут консультации для ветеранов ВОВ

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Май 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.