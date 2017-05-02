В эти победные дни весны в селе Волочаевское в Ростовской области по инициативе Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Элисты была открыта памятная доска воинам 28-ой армии, которые покоятся в этой земле. Возвращены из небытия ещё несколько десятков солдатских имён.



Эти дни, когда мы отмечаем День Победы-это еще одна возможность задуматься над тем, какое значение имеет для нас память, память о том, что было. И еще одно подтверждение этого- событие, которое произошло в эти дни в селе Волочаевское Орловского района Ростовской области.



Совет ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Элисты выступил с инициативой открыть в Орловском районе Ростовской области памятную доску воинам 28-ой армии, которые покоятся в волочаевской земле.Здесь в селе Волочаевское находился передвижной госпиталь, в котором проходили лечение и бойцы 28 армии, 44 фамилии тех солдат, кто нашел покой в этой земле были возвращены из небытия, их имена на памятной доске, которую открыли на сельском мемориале. Этому событию и был посвящен митинг, на который собрались жители села и делегация из Калмыкии, в которую входили представители городской власти, и общественных организаций. Вот так на такой искренней ноте и от души он проходил.

И общий настрой лучше всех выразил наш ветеран Петр Леонтьев.



А доска с фамилиями бойцов, которые нашли покой на этой земле-это как послание в будущее от тех, кто живет сегодня, и от этих юных волочаевцев тоже.

И они вместе со всеми участниками этого торжественного мероприятия могут сказать «Никто не забыт, ничто не забыто». В эти победные дни весны в селе Волочаевское в Ростовской области по инициативе Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Элисты была открыта памятная доска воинам 28-ой армии, которые покоятся в этой земле. Возвращены из небытия ещё несколько десятков солдатских имён.Эти дни, когда мы отмечаем День Победы-это еще одна возможность задуматься над тем, какое значение имеет для нас память, память о том, что было. И еще одно подтверждение этого- событие, которое произошло в эти дни в селе Волочаевское Орловского района Ростовской области.Совет ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Элисты выступил с инициативой открыть в Орловском районе Ростовской области памятную доску воинам 28-ой армии, которые покоятся в волочаевской земле.Здесь в селе Волочаевское находился передвижной госпиталь, в котором проходили лечение и бойцы 28 армии, 44 фамилии тех солдат, кто нашел покой в этой земле были возвращены из небытия, их имена на памятной доске, которую открыли на сельском мемориале. Этому событию и был посвящен митинг, на который собрались жители села и делегация из Калмыкии, в которую входили представители городской власти, и общественных организаций. Вот так на такой искренней ноте и от души он проходил.И общий настрой лучше всех выразил наш ветеран Петр Леонтьев.А доска с фамилиями бойцов, которые нашли покой на этой земле-это как послание в будущее от тех, кто живет сегодня, и от этих юных волочаевцев тоже.И они вместе со всеми участниками этого торжественного мероприятия могут сказать «Никто не забыт, ничто не забыто».



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