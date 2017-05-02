ГТРК «Калмыкия» запускает новый интернет-проект «Калмыкия 24»

К 50-летию Калмыцкого государственного телевидения ГТРК «Калмыкия» открывает новый интернет-проект «Калмыкия 24». Это круглосуточный интернет-канал, на котором можно в режиме реального времени смотреть новости республики на русском и калмыцком языках, программы утреннего канала «Доброе утро, Калмыкия» на калмыцком языке, трансляции прямого эфира «Радио Калмыкии» из студии интерактивной программы «Здесь и сейчас», а также записи из «золотого фонда» телевидения Калмыкии, в том числе лучшие программы прошлых лет, праздничные концерты, все сезоны телевизионного конкурса калмыцкой песни «Теегин Айс», лучшие документальные фильмы ГТРК. К 50-летию Калмыцкого государственного телевидения ГТРК «Калмыкия» открывает новый интернет-проект «Калмыкия 24». Это круглосуточный интернет-канал, на котором можно в режиме реального времени смотреть новости республики на русском и калмыцком языках, программы утреннего канала «Доброе утро, Калмыкия» на калмыцком языке, трансляции прямого эфира «Радио Калмыкии» из студии интерактивной программы «Здесь и сейчас», а также записи из «золотого фонда» телевидения Калмыкии, в том числе лучшие программы прошлых лет, праздничные концерты, все сезоны телевизионного конкурса калмыцкой песни «Теегин Айс», лучшие документальные фильмы ГТРК.



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