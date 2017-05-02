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Вчера, 12:23

В центральном хуруле завершилось строительство Мандалы Зеленой Тары


В центральном хуруле завершилось строительство Мандалы Зеленой ТарыВ центральном хуруле завершилось строительство Мандалы Зеленой Тары. Все 6 дней, в течение которых священнослужителями монастыря Дрепунг Гоманг возводилась большая песочная композиция, были временем накопления благих помыслов. Особенно многолюдно было в день разрушения.

Зеленую Тару в Элисте возводили по просьбе монахов центрального хурула. Это покровительствующее божество, проявляющее ко всем сострадание и любовь. Оно чутко отзывается на просьбу о помощи. Монахи говорят, достаточно хотя бы один раз взглянуть на Зеленую Тару, чтобы избавиться от плохой кармы, болезней и других помыслов.

Жители республики каждый день приходили в хурул и наблюдали за тем, как создается многоцветная композиция большой песочной мандалы. Ведь даже созерцание священной обители дарит благословение. Традиционно перед мандалой делают подношения и обходят вокруг нее почасовой стрелке. Все эти ритуалы пробуждают в нас желание быть добрее, проявлять сострадание. В день разрушения с самого утра в хуруле было многолюдно. Верующие пришли, чтобы как можно дольше созерцать невероятное творение священнослужителей Дрепунг Гоманга. Всем было жалко расставаться с такой красотой, в которой кроется смысл буддийской модели вселенной – ничто не вечно.

Строительство мандалы велось 6 дней, но для ее разрушения потребовалось считанные минуты. Песок, обладающий мощной очистительной силой, монахи по традиции даровали духам воды. Эта церемония состоялась на территории Колонского пруда. Такое подношение облегчает страдания обитателей местного водоема.

Также часть песка раздали присутствующим на ритуале. В эти дни монахи Дрепунг Гоманга в рамках своего тура по России находятся в Астрахани, где по просьбе жителей приступили к строительству мандалы Зеленой Тары.



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