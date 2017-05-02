Шаджин лама Калмыкия Тело Тулку Ринпоче поздравил коллектив калмыцкого телевидения с предстоящим юбилеем. Встреча с духовным лидером состоялась в новом студийном комплексе ГТРК. Верховный лама республики отметил, что дружный и слаженный коллектив сохраняет лучшие традиции, заложенные теми, кто стоял у истоков становления калмыцкого телевидения. На их смену пришли молодые творческие и амбициозные тележурналисты, благодаря которым оперативно и достоверно освещаются значимые события, происходящие не только в степном регионе, но и за его пределами. И пожелал компании дальнейших творческих успехов. А также даровал свое благословение. Шаджин лама Калмыкия Тело Тулку Ринпоче поздравил коллектив калмыцкого телевидения с предстоящим юбилеем. Встреча с духовным лидером состоялась в новом студийном комплексе ГТРК. Верховный лама республики отметил, что дружный и слаженный коллектив сохраняет лучшие традиции, заложенные теми, кто стоял у истоков становления калмыцкого телевидения. На их смену пришли молодые творческие и амбициозные тележурналисты, благодаря которым оперативно и достоверно освещаются значимые события, происходящие не только в степном регионе, но и за его пределами. И пожелал компании дальнейших творческих успехов. А также даровал свое благословение.



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