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Вчера, 12:04

Воспитанники казачьих классов приняли участие в фестивале"Достойная смена"


Воспитанники казачьих классов приняли участие в фестивале"Достойная смена"Воспитанники казачьих классов приняли участие в смотре строя и песни «Георгиевский марш » и фестивале "Достойная смена" , посвященных празднованию Великой Победы и памяти святого великомученика Георгия Победоносца. В Элистинской средней школе номер 20 подготовили не только концертные номера, но и сценки, в которых нашли отражения эпизоды из славного прошлого донских казаков. В частности, были представлены картины проводов казаков на службу Отечеству.
А еще – организаторы праздника устроили соревнования, в которых юные казачата демонстрировали меткость и смекалку. В подготовке подобных мероприятий, а прошли они во всех казачьих классах школ республики, оказывают поддержку священнослужители Элистинской и Калмыцкой епархии.



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