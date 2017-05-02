Воспитанники казачьих классов приняли участие в фестивале"Достойная смена"

Воспитанники казачьих классов приняли участие в смотре строя и песни «Георгиевский марш » и фестивале "Достойная смена" , посвященных празднованию Великой Победы и памяти святого великомученика Георгия Победоносца. В Элистинской средней школе номер 20 подготовили не только концертные номера, но и сценки, в которых нашли отражения эпизоды из славного прошлого донских казаков. В частности, были представлены картины проводов казаков на службу Отечеству.

А еще – организаторы праздника устроили соревнования, в которых юные казачата демонстрировали меткость и смекалку. В подготовке подобных мероприятий, а прошли они во всех казачьих классах школ республики, оказывают поддержку священнослужители Элистинской и Калмыцкой епархии. Воспитанники казачьих классов приняли участие в смотре строя и песни «Георгиевский марш » и фестивале "Достойная смена" , посвященных празднованию Великой Победы и памяти святого великомученика Георгия Победоносца. В Элистинской средней школе номер 20 подготовили не только концертные номера, но и сценки, в которых нашли отражения эпизоды из славного прошлого донских казаков. В частности, были представлены картины проводов казаков на службу Отечеству.А еще – организаторы праздника устроили соревнования, в которых юные казачата демонстрировали меткость и смекалку. В подготовке подобных мероприятий, а прошли они во всех казачьих классах школ республики, оказывают поддержку священнослужители Элистинской и Калмыцкой епархии.



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