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Вчера, 21:14

В Элисте состоялся музыкально-хореографический праздник «Вальс Победы»


В Элисте состоялся музыкально-хореографический праздник «Вальс Победы»Считанные дни остаются до главного праздника страны – 72 годовщины Великой Победы. Сегодня в этнохотоне « Бумбин орн» состоялся музыкально-хореографический праздник « Вальс Победы». В нем приняли участие ветераны, школьники, артисты, которые посвятили свои лучшие стихи и песни тем, кто с оружием в руках выполнял свой патриотический долг и сделал все, чтобы пришла весна всеобщего мира.

Вальс Победы открыла группа барабанщиц, которые задали тон всему празднику. Внимание привлекли не только яркие гусарские костюмы, но и выступление школьниц. Все ребята из десятой школы. Они с интересом наблюдали за происходящим на сцене. Четвероклассник Лукас Джахнаев говорит, что гусары – одни из самых романтичных и мужественных героев, которому хотят подражать мальчишки.

Ольга Городовикова - правнучка Героя Советского Союза Басана Бадьминовича Городовикова. А у Алисы Кузнецовой прадед дошел до Берлина. Их героический подвиг служит примером не только для них, но и для многих поколений. Девочки с волнением ждут дня Победы, когда в одном строю вместе со всей страной примут участие в акции «Бессмертный полк».

Театрализованная композиция артистов русского театра драмы и комедии никого не оставила равнодушным. Она заставила ветеранов вновь окунуться в атмосферу военного времени, вспомнить и ожесточенные бои и фронтовых товарищей. Со сцены звучали песни и стихи, рожденные в годы кровавых сражений, потрясая сердца всех присутствующих.

Близится 9 мая, День Победы, праздник, который значит так много для каждого из нас, говорит депутат Госдумы Батор Адучиев, который пришел на праздник, чтобы выразить слова благодарности защитникам Отечества. По его словам, задача всех сегодня такова, чтобы на примере героизма и стойкости военного поколения молодежь росла истинными патриотами.

Вальс Победы – это прежде всего, знак памяти и уважения молодого поколения тем, кто отдал жизнь и здоровье ради нашего спокойствия и мирного неба над родной землей.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

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