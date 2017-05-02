Взвод спортсменов – надежнее батальона. К празднованию Дня Победы для воспитанников республиканской спортивной школы олимпийского резерва по боксу имени Балзанова публичную лекцию «Образ солдата в советском кинематографе» провел учитель истории и обществознания Элистинской классической гимназии Евгений Босхаев. Школьникам показали военные картины «Живые и мертвые», « А Зори здесь тихие». В годы Великой Отечественной именно спортсмены учились минировать шоссейные и железные дороги, стрелять без промаха. Всего за линию фронта отправили около двухсот оперативных групп, в которые входили около 7 тысяч спортсменов. Орденами и медалями за боевые заслуги отмечен неоднократный чемпион по тяжелой атлетике – Григорий Малинко, заслуженный мастер спорта по боксу и девятикратный чемпион советского союза - Николай Королев. Их дух и характер передан и в лентах мирового киноискусства. Взвод спортсменов – надежнее батальона. К празднованию Дня Победы для воспитанников республиканской спортивной школы олимпийского резерва по боксу имени Балзанова публичную лекцию «Образ солдата в советском кинематографе» провел учитель истории и обществознания Элистинской классической гимназии Евгений Босхаев. Школьникам показали военные картины «Живые и мертвые», « А Зори здесь тихие». В годы Великой Отечественной именно спортсмены учились минировать шоссейные и железные дороги, стрелять без промаха. Всего за линию фронта отправили около двухсот оперативных групп, в которые входили около 7 тысяч спортсменов. Орденами и медалями за боевые заслуги отмечен неоднократный чемпион по тяжелой атлетике – Григорий Малинко, заслуженный мастер спорта по боксу и девятикратный чемпион советского союза - Николай Королев. Их дух и характер передан и в лентах мирового киноискусства.



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