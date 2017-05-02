Сотрудники полиции обеспечат охрану общественного порядка на День Победы

Между тем, полицейские Калмыкии будут обеспечивать охрану общественного порядка во время празднования Дня Победы. Всего на территории республики запланировано около 200 мероприятий, посвященных 9-му мая, в которых примут участие около 40 тысяч граждан. На охрану общественного порядка и безопасности будут задействованы более девятисот сотрудников органов внутренних дел, а также сотрудники Росгвардии, военнослужащие, представители добровольных народных дружин. Между тем, полицейские Калмыкии будут обеспечивать охрану общественного порядка во время празднования Дня Победы. Всего на территории республики запланировано около 200 мероприятий, посвященных 9-му мая, в которых примут участие около 40 тысяч граждан. На охрану общественного порядка и безопасности будут задействованы более девятисот сотрудников органов внутренних дел, а также сотрудники Росгвардии, военнослужащие, представители добровольных народных дружин.



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