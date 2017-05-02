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Сегодня, 11:50

Сотрудники полиции обеспечат охрану общественного порядка на День Победы


Сотрудники полиции обеспечат охрану общественного порядка на День ПобедыМежду тем, полицейские Калмыкии будут обеспечивать охрану общественного порядка во время празднования Дня Победы. Всего на территории республики запланировано около 200 мероприятий, посвященных 9-му мая, в которых примут участие около 40 тысяч граждан. На охрану общественного порядка и безопасности будут задействованы более девятисот сотрудников органов внутренних дел, а также сотрудники Росгвардии, военнослужащие, представители добровольных народных дружин.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

    Будете ли вы участвовать в мероприятиях ко дню победы?

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    Наша главная цель – «Бессмертный полк»
    Планируем охватить всю программу Дня Победы


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