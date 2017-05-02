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Сегодня, 11:48

Школьники поселка Аршань своими силами возвели мемориал павшим землякам


Школьники поселка Аршань своими силами возвели мемориал павшим землякамУчащиеся средней школы номер 15 в поселке Аршань своими силами возвели мемориал павшим землякам во время Великой Отечественной Войны. В рамках социального проекта «Я - гражданин России» школьники обратились за помощью в создании памятного места ко многим своим землякам, известным общественным и политическим деятелям.

В поселке Аршань никогда не было специально отведенного места, где жители могли бы почтить память своих земляков, павших в годы Великой Отечественной Войне. Восполнить этот пробел взялись школьники. Три года назад в рамках социального проекта «Я – гражданин России» они начали сбор средств для возведения мемориала. В первую очередь обратились к землякам – жителям пригородного поселка.

Ребята, которые начинали этот проект, уже выпускники школы. Пришедшие им на смену активисты с удовольствием поддерживают на территории мемориала порядок. Несколько раз в год красят, белят, убирают мусор.

Один из социальных партнеров, откликнувшихся на просьбу школьников помочь в создании мемориала, представитель Калмыкии в совете Федерации – Алексей Майоров. Сенатор вспоминает, что идея ему сразу понравилась.

Теперь мемориал Победы одно из любимых мест жителей поселка. Здесь проходят не только памятные мероприятия, приуроченные ко дню победы, но также различные акции, встречи, митинги.



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