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Сегодня, 11:45

В Хулхуте состоялся митинг, посвященный Дню Победы


В Хулхуте состоялся митинг, посвященный Дню ПобедыСегодня в поселке Хулхута Яшкульского района состоится митинг, посвященный Дню Победы и 75-летию третьего формирования 28-й Армии. В нем примут участие представители Калмыкии и Астраханской области. Мероприятие будет проходить у Мемориала Славы. Напомним, его установили в окрестностях поселка в 1982 году в память о защитниках Родины, солдатах и офицерах 28-й Армии. В 42 году они остановили прорыв немецко-фашистских войск к Астрахани. В тех кровопролитных сражениях в степях Калмыкии погибли около 11 тысяч красноармейцев. В память о них в Хулхуте ежегодно в канун Дня Победы проводятся митинги и мероприятия.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

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