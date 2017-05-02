Сотрудники следственного комитета поздравили ветеранов

В преддверии 72-ой годовщины Победы сотрудники регионального управления следственного комитета поздравляют ветеранов. Сегодня они побывали в гостях у Андрея Великородного, вручили продуктовый набор, и конечно, слова благодарности за Победную весну. 30 мая Андрею Васильевичу исполнится 90 лет. Он участник войны с Японией. Сегодня ветеран поделился воспоминаниями о Дальневосточном фронте, где был в составе пятой армии 215 –ой стрелковой дивизии. Такие встречи накануне Великого праздника для коллектива управления стали традиционными. В преддверии 72-ой годовщины Победы сотрудники регионального управления следственного комитета поздравляют ветеранов. Сегодня они побывали в гостях у Андрея Великородного, вручили продуктовый набор, и конечно, слова благодарности за Победную весну. 30 мая Андрею Васильевичу исполнится 90 лет. Он участник войны с Японией. Сегодня ветеран поделился воспоминаниями о Дальневосточном фронте, где был в составе пятой армии 215 –ой стрелковой дивизии. Такие встречи накануне Великого праздника для коллектива управления стали традиционными.



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