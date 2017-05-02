13 ветеранов в Калмыкии получат жилищные субсидии

13 ветеранов в Калмыкии в этом году получат жилищные субсидии. Из федерального бюджета республике была предоставлена субвенция в размере около трех миллионов рублей. Однако, данных средств на обеспечение жильем всех ветеранов Великой Отечественной войны оказалось недостаточно. В связи с этим Глава региона Алексей Орлов предоставил дополнительные субсидии за счет средств республиканского бюджета. Общий объем составил 11 миллионов рублей.



В этом году фронтовик Иван Лозаник отметил 90-летие. А 72 года назад после обучения в школе снайперов в городе Майкоп, молодого бойца отправили в оборонительные войска в Марухский перевал на защиту Кавказа. Служил в 133 горно-стрелковой бригаде. Принимал участие в боях за освобождение Молдавии, Румынии, Болгарии и Чехословакии от фашистов. Взрывом фугасного заряда получил контузию и ранение ног. Сегодня к его военным наградам за трудовые доблести прибавилось и денежное поощрение. В канун Дня Победы - жилищная субсидия в размере почти миллион рублей. На эти средства ветеран Великой Отечественной планирует приобрести жилье.



Ефросинья Лещенко с трепетом хранит боевые ордена своего супруга и фронтовика Анатолия Макарова. Вместе они прОжили долгую и счастливую жизнь. После его смерти уроженка Калмыцкой АССР из Ростовской области переехала в Элисту к племяннице. До «золотой» свадьбы ветеран Великой отечественной Анатолий Макаров не дожил всего 2 года. На его здоровье сказались отголоски кровопролитной войны. На днях вдове солдата исполнилось 87 лет. Сертификат на получение жилищной субсидии стала для нее – подарком к празднику.



Всего в этом году планируется обеспечить жильем 10 вдов ветеранов. Трое участников Великой Отечественной войны получат дополнительную субсидию из республиканского бюджета. На сегодняшний день фронтовики и члены их семей подбирают жилое помещение. Размер жилищной субсидии 907 тысяч 200 рублей.



В Калмыкии в прошлом году жилищный сертификат получили 40 ветеранов. Сегодня рассматривается вопрос об обеспечении жильем еще одного непосредственного участника Великой Отечественной. Региональное ведомство направило письмо в адрес Министерства строительства России о предоставлении дополнительных средств из федерального бюджета. Пока проект указа проходит процедуру согласования с заинтересованными ведомствами. 13 ветеранов в Калмыкии в этом году получат жилищные субсидии. Из федерального бюджета республике была предоставлена субвенция в размере около трех миллионов рублей. Однако, данных средств на обеспечение жильем всех ветеранов Великой Отечественной войны оказалось недостаточно. В связи с этим Глава региона Алексей Орлов предоставил дополнительные субсидии за счет средств республиканского бюджета. Общий объем составил 11 миллионов рублей.В этом году фронтовик Иван Лозаник отметил 90-летие. А 72 года назад после обучения в школе снайперов в городе Майкоп, молодого бойца отправили в оборонительные войска в Марухский перевал на защиту Кавказа. Служил в 133 горно-стрелковой бригаде. Принимал участие в боях за освобождение Молдавии, Румынии, Болгарии и Чехословакии от фашистов. Взрывом фугасного заряда получил контузию и ранение ног. Сегодня к его военным наградам за трудовые доблести прибавилось и денежное поощрение. В канун Дня Победы - жилищная субсидия в размере почти миллион рублей. На эти средства ветеран Великой Отечественной планирует приобрести жилье.Ефросинья Лещенко с трепетом хранит боевые ордена своего супруга и фронтовика Анатолия Макарова. Вместе они прОжили долгую и счастливую жизнь. После его смерти уроженка Калмыцкой АССР из Ростовской области переехала в Элисту к племяннице. До «золотой» свадьбы ветеран Великой отечественной Анатолий Макаров не дожил всего 2 года. На его здоровье сказались отголоски кровопролитной войны. На днях вдове солдата исполнилось 87 лет. Сертификат на получение жилищной субсидии стала для нее – подарком к празднику.Всего в этом году планируется обеспечить жильем 10 вдов ветеранов. Трое участников Великой Отечественной войны получат дополнительную субсидию из республиканского бюджета. На сегодняшний день фронтовики и члены их семей подбирают жилое помещение. Размер жилищной субсидии 907 тысяч 200 рублей.В Калмыкии в прошлом году жилищный сертификат получили 40 ветеранов. Сегодня рассматривается вопрос об обеспечении жильем еще одного непосредственного участника Великой Отечественной. Региональное ведомство направило письмо в адрес Министерства строительства России о предоставлении дополнительных средств из федерального бюджета. Пока проект указа проходит процедуру согласования с заинтересованными ведомствами.



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