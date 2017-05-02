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Вчера, 20:00

Число участников шествия "Бессмертный полк" растет


Число участников шествия "Бессмертный полк" растетГлавное событие дня Победы - это шествие бессмертного полка. Калмыкия в третий раз присоединяется к Всероссийской акции. Число участников постоянно растет. Если в прошлом году в Победном марше с портретами ветеранов прошли порядка 7 тысяч человек, то в этот раз организаторы озвучивают цифру 10 тысяч.
Кстати, все желающие встать в колонну « Бессмертного полка» могут сделать заказ на изготовление штендера с портретом своего солдата вплоть до 8-го мая.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

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