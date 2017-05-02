Калмыцкие песни прозвучат на побережье Крыма

Сегодня победители и призеры республиканского телевизионного конкурса Теегин Айс отправились на отдых в международный детский центр на берегу Крыма - Артек. О таком подарке мечтает любой школьник. Воплотить в явь детские желания удалось благодаря партнерам и спонсорам ежегодного конкурса, который в этот раз был посвящен 50-летию Калмыцкого телевидения.



Позади утомительные кастинги и непростые съемки телевизионного конкурса. Но для одаренных детей работа на этом не заканчивается. Финалистка Теегин Айс Дельгир Горяева с домброй не расстается, солирует на концертах, а также играет в оркестре калмыцких народных инструментов «Айс». Путевка в международный центр Артек для нее возможность показать себя и просто хорошо провести время.



Талантливые люди талантливы во всем, а если дело касается детей, то тут достоинств и вовсе не перечислить. Дельгир с неподдельным интересом изучает родной язык и национальные обычаи, и даже не раз становилась лауреатом городских и республиканских конкурсов.



А это еще одна обладательница заветной путевки в Артек Амуланга Хичиева. За ее выступлениями на конкурсе «Теегин Айс» пристально следила вся третья школа. Учителя, одноклассники, друзья всячески поддерживали Амулю и активно голосовали за неё на сайте ГТРК «Калмыкия», ведь талантам нужно помогать.



Амуланга уже в третий раз участвует в телевизионном проекте «Теегин Айс», предыдущие попытки успехом не увенчались, но это только подстегнуло девочку. В этом году юная вокалистка подошла к конкурсу со всей ответственностью, и результат оправдал ожидания.



Впереди у девочек 20-ть дней моря, солнца и веселья. Насыщенная программа смены включает в себя как мероприятия в самом лагере, так и огромное количество экскурсий, а 9-ое мая артековцы встретят на Параде Победы в городе-герое Севастополь. Сегодня победители и призеры республиканского телевизионного конкурса Теегин Айс отправились на отдых в международный детский центр на берегу Крыма - Артек. О таком подарке мечтает любой школьник. Воплотить в явь детские желания удалось благодаря партнерам и спонсорам ежегодного конкурса, который в этот раз был посвящен 50-летию Калмыцкого телевидения.Позади утомительные кастинги и непростые съемки телевизионного конкурса. Но для одаренных детей работа на этом не заканчивается. Финалистка Теегин Айс Дельгир Горяева с домброй не расстается, солирует на концертах, а также играет в оркестре калмыцких народных инструментов «Айс». Путевка в международный центр Артек для нее возможность показать себя и просто хорошо провести время.Талантливые люди талантливы во всем, а если дело касается детей, то тут достоинств и вовсе не перечислить. Дельгир с неподдельным интересом изучает родной язык и национальные обычаи, и даже не раз становилась лауреатом городских и республиканских конкурсов.А это еще одна обладательница заветной путевки в Артек Амуланга Хичиева. За ее выступлениями на конкурсе «Теегин Айс» пристально следила вся третья школа. Учителя, одноклассники, друзья всячески поддерживали Амулю и активно голосовали за неё на сайте ГТРК «Калмыкия», ведь талантам нужно помогать.Амуланга уже в третий раз участвует в телевизионном проекте «Теегин Айс», предыдущие попытки успехом не увенчались, но это только подстегнуло девочку. В этом году юная вокалистка подошла к конкурсу со всей ответственностью, и результат оправдал ожидания.Впереди у девочек 20-ть дней моря, солнца и веселья. Насыщенная программа смены включает в себя как мероприятия в самом лагере, так и огромное количество экскурсий, а 9-ое мая артековцы встретят на Параде Победы в городе-герое Севастополь.



Смотреть полный выпуск новостей



