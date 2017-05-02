В Яшкуле прошли учения по локализации и ликвидации бубонной чумы

У жителя Яшалтинского района подтвердился диагноз - бубонная форма чумы. Больного доставили в инфекционный госпиталь, где будет проводиться лабораторное обследование. Такова легенда учения, организованные министерством здравоохранения республики, управлением Роспотребнадзора, противочумной станцией и центром гигиены и эпидемиологии региона. Учения прошли на базе Яшкульской больницы.



По легенде тридцатилетний житель Яшалты Иван Иванов, находясь в Черноземельском районе на животноводческой стоянке, заразился особо опасной инфекцией. Консультативная бригада подтвердила диагноз - бубонная форма чумы, которая сопровождалась головной болью, высокой температурой. Пациент жаловался на болезненное образование в правой подмышечной области. Его сразу доставили в инфекционное отделение для лабораторного обследования и лечения. Действия врачей максимально были приближены к реальной ситуации, когда специалистам необходимо локализовать очаг и предупредить его распространение.



В ходе совместных действий участники учений развернули на базе Яшкульской районной больницы полную госпитальную базу. Был отработан алгоритм экстренного развертывание изолятора, обсерватора, инфекционного, провизорного пунктов. Кстати, специалисты этого лечебного учреждения реально с карантинной инфекцией столкнулись в 94 году, когда в Яшкульском районе был зарегистрирован очаг холеры. Врач-инфекционист Алексей Бадма-Халгаев рассказывает, что тогда пришлось на практике применять знания. Опасную инфекцию завезли рабочие из Дагестана, которые трудились на сельхоз работах в поселке Хар-Толга.



А в 79 году в поселке Артезиан в последний раз был зарегистрирован очаг чумы. Сейчас территория Черноземельского и Лаганского района находится под особым наблюдением специалистов. И не случайно. С 2014 года отмечается активизация песчаного очага. Также в степи наблюдается проявление культуры чумного микроба. Это вблизи таких населенных пунктов, как Артезиан, Красинский, Улан-Хол. Там регулярно проводятся профилактические мероприятия. Жители поселений находятся под наблюдением врачей, проводится иммунизация населения. Переносчиками являются мышевидные грызуны. А также блохи.



После того, как была отработана практическая часть учения, специалисты обменялись мнениями в части развертывания сил и средств на случай реальных событий. Такие мероприятия проводятся ежегодно на базе лечебных учреждений республики. У жителя Яшалтинского района подтвердился диагноз - бубонная форма чумы. Больного доставили в инфекционный госпиталь, где будет проводиться лабораторное обследование. Такова легенда учения, организованные министерством здравоохранения республики, управлением Роспотребнадзора, противочумной станцией и центром гигиены и эпидемиологии региона. Учения прошли на базе Яшкульской больницы.По легенде тридцатилетний житель Яшалты Иван Иванов, находясь в Черноземельском районе на животноводческой стоянке, заразился особо опасной инфекцией. Консультативная бригада подтвердила диагноз - бубонная форма чумы, которая сопровождалась головной болью, высокой температурой. Пациент жаловался на болезненное образование в правой подмышечной области. Его сразу доставили в инфекционное отделение для лабораторного обследования и лечения. Действия врачей максимально были приближены к реальной ситуации, когда специалистам необходимо локализовать очаг и предупредить его распространение.В ходе совместных действий участники учений развернули на базе Яшкульской районной больницы полную госпитальную базу. Был отработан алгоритм экстренного развертывание изолятора, обсерватора, инфекционного, провизорного пунктов. Кстати, специалисты этого лечебного учреждения реально с карантинной инфекцией столкнулись в 94 году, когда в Яшкульском районе был зарегистрирован очаг холеры. Врач-инфекционист Алексей Бадма-Халгаев рассказывает, что тогда пришлось на практике применять знания. Опасную инфекцию завезли рабочие из Дагестана, которые трудились на сельхоз работах в поселке Хар-Толга.А в 79 году в поселке Артезиан в последний раз был зарегистрирован очаг чумы. Сейчас территория Черноземельского и Лаганского района находится под особым наблюдением специалистов. И не случайно. С 2014 года отмечается активизация песчаного очага. Также в степи наблюдается проявление культуры чумного микроба. Это вблизи таких населенных пунктов, как Артезиан, Красинский, Улан-Хол. Там регулярно проводятся профилактические мероприятия. Жители поселений находятся под наблюдением врачей, проводится иммунизация населения. Переносчиками являются мышевидные грызуны. А также блохи.После того, как была отработана практическая часть учения, специалисты обменялись мнениями в части развертывания сил и средств на случай реальных событий. Такие мероприятия проводятся ежегодно на базе лечебных учреждений республики.



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