В Яшкуле прошли учения по локализации и ликвидации бубонной чумы
У жителя Яшалтинского района подтвердился диагноз - бубонная форма чумы. Больного доставили в инфекционный госпиталь, где будет проводиться лабораторное обследование. Такова легенда учения, организованные министерством здравоохранения республики, управлением Роспотребнадзора, противочумной станцией и центром гигиены и эпидемиологии региона. Учения прошли на базе Яшкульской больницы.
По легенде тридцатилетний житель Яшалты Иван Иванов, находясь в Черноземельском районе на животноводческой стоянке, заразился особо опасной инфекцией. Консультативная бригада подтвердила диагноз - бубонная форма чумы, которая сопровождалась головной болью, высокой температурой. Пациент жаловался на болезненное образование в правой подмышечной области. Его сразу доставили в инфекционное отделение для лабораторного обследования и лечения. Действия врачей максимально были приближены к реальной ситуации, когда специалистам необходимо локализовать очаг и предупредить его распространение.
В ходе совместных действий участники учений развернули на базе Яшкульской районной больницы полную госпитальную базу. Был отработан алгоритм экстренного развертывание изолятора, обсерватора, инфекционного, провизорного пунктов. Кстати, специалисты этого лечебного учреждения реально с карантинной инфекцией столкнулись в 94 году, когда в Яшкульском районе был зарегистрирован очаг холеры. Врач-инфекционист Алексей Бадма-Халгаев рассказывает, что тогда пришлось на практике применять знания. Опасную инфекцию завезли рабочие из Дагестана, которые трудились на сельхоз работах в поселке Хар-Толга.
А в 79 году в поселке Артезиан в последний раз был зарегистрирован очаг чумы. Сейчас территория Черноземельского и Лаганского района находится под особым наблюдением специалистов. И не случайно. С 2014 года отмечается активизация песчаного очага. Также в степи наблюдается проявление культуры чумного микроба. Это вблизи таких населенных пунктов, как Артезиан, Красинский, Улан-Хол. Там регулярно проводятся профилактические мероприятия. Жители поселений находятся под наблюдением врачей, проводится иммунизация населения. Переносчиками являются мышевидные грызуны. А также блохи.
После того, как была отработана практическая часть учения, специалисты обменялись мнениями в части развертывания сил и средств на случай реальных событий. Такие мероприятия проводятся ежегодно на базе лечебных учреждений республики.