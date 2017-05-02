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Сегодня, 10:00

Шаджин лама Калмыкии даровал накануне вечером учения верующим республики


Шаджин лама Калмыкии даровал накануне вечером учения верующим республикиШаджин лама Калмыкии даровал накануне вечером учения верующим республики. Желающих послушать наставления Тэло Тулку Ринпоче и задать ему интересующие вопросы было немало. Откуда черпать жизненную энергию, насколько важно осознавать и практиковать Бодхичитву, как совладать с собственным телом и эмоциями. На эти и другие вопросы Шаджин лама помог найти ответы. Главное, по его словам, это практика, а лекции и учения второстепенны.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

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