Шаджин лама Калмыкии даровал накануне вечером учения верующим республики. Желающих послушать наставления Тэло Тулку Ринпоче и задать ему интересующие вопросы было немало. Откуда черпать жизненную энергию, насколько важно осознавать и практиковать Бодхичитву, как совладать с собственным телом и эмоциями. На эти и другие вопросы Шаджин лама помог найти ответы. Главное, по его словам, это практика, а лекции и учения второстепенны. Шаджин лама Калмыкии даровал накануне вечером учения верующим республики. Желающих послушать наставления Тэло Тулку Ринпоче и задать ему интересующие вопросы было немало. Откуда черпать жизненную энергию, насколько важно осознавать и практиковать Бодхичитву, как совладать с собственным телом и эмоциями. На эти и другие вопросы Шаджин лама помог найти ответы. Главное, по его словам, это практика, а лекции и учения второстепенны.



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