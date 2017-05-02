В многопрофильной гимназии прошел урок-лекция, посвященный Дню Победы

Сотрудники отдела по борьбе с экстремизмом министерства внутренних дел по республике провели урок-лекцию в элистинской многопрофильной гимназии. В преддверии дня Победы ребятам рассказали о самых трагических моментах в истории нашей страны. Главная цель акции в том, чтобы нынешнее поколение знало свое прошлое и не позволяло ее искажать. В конце урока старшеклассникам были вручены георгиевские ленточки и наклейки с патриотической символикой, которые были изготовлены по инициативе республиканского МВД. Сотрудники отдела по борьбе с экстремизмом министерства внутренних дел по республике провели урок-лекцию в элистинской многопрофильной гимназии. В преддверии дня Победы ребятам рассказали о самых трагических моментах в истории нашей страны. Главная цель акции в том, чтобы нынешнее поколение знало свое прошлое и не позволяло ее искажать. В конце урока старшеклассникам были вручены георгиевские ленточки и наклейки с патриотической символикой, которые были изготовлены по инициативе республиканского МВД.



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