В КалмГУ проходит третья Всероссийская молодежная конференция

В эти минуты в КалмГУ работает третья Всероссийская молодежная конференция «Образование для будущего, или будущее образования: Взгляд молодежи». Участие принимают студенты бакалавриата и магистратуры, аспиранты, молодые преподаватели двух ВУЗов: Южного Федерального университета и Калмыцкого госуниверситета. В рамках конференции обсудят также проблемы современного образования. Студенты этих учебных заведений представят свои проекты, в том числе по развитию студенческой науки, инклюзивного образования, и проект «молодой ученый». В эти минуты в КалмГУ работает третья Всероссийская молодежная конференция «Образование для будущего, или будущее образования: Взгляд молодежи». Участие принимают студенты бакалавриата и магистратуры, аспиранты, молодые преподаватели двух ВУЗов: Южного Федерального университета и Калмыцкого госуниверситета. В рамках конференции обсудят также проблемы современного образования. Студенты этих учебных заведений представят свои проекты, в том числе по развитию студенческой науки, инклюзивного образования, и проект «молодой ученый».



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