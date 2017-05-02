Калмыкия присоединилась ко всероссийскому субботнику

Всероссийский экологический субботник состоялся в минувшие выходные по всей стране. Калмыкия не стала исключением. В Элисте на уборку города вышли сотни жителей степной столицы. Совместными усилиями удалось практически полностью очистить город от мусора перед чередой майских праздников.



Первыми начали приводить в порядок территорию возле Дома Правительства представители органов законодательной власти. Председатель Народного Хурала Анатолий Козачко и депутат Государственной Думы Батор Адучиев дружно взялись за лопаты и окопали несколько деревьев в парковой зоне. Оба - кандидаты сельскохозяйственных наук и непонаслышке знают, что такое работать с землей.



Следуя примеру руководителей, дружно принялись за уборку центральной аллеи Элисты и сотрудники аппарата Народного Хурала, работники отраслевых и структурных подразделений столичной Администрации, министерств и ведомств, а также сотрудники администрации главы республики. На уборку вышли больше тысячи элистинцев. Хорошая погода только способствовала работе.



В ходе всероссийского субботника «Зеленая весна- 2017» были приведены в порядок не только культурный центр Элисты, но и улицы Номто Очирова, Сусеева, Городовикова, Кирова, Пушкина и Сити-Чесс.



Говоря о целях проведения всеобщего субботника, организаторы отметили также, что теперь, возможно, горожане будут бережнее относиться к чистоте родного города. Всероссийский экологический субботник состоялся в минувшие выходные по всей стране. Калмыкия не стала исключением. В Элисте на уборку города вышли сотни жителей степной столицы. Совместными усилиями удалось практически полностью очистить город от мусора перед чередой майских праздников.Первыми начали приводить в порядок территорию возле Дома Правительства представители органов законодательной власти. Председатель Народного Хурала Анатолий Козачко и депутат Государственной Думы Батор Адучиев дружно взялись за лопаты и окопали несколько деревьев в парковой зоне. Оба - кандидаты сельскохозяйственных наук и непонаслышке знают, что такое работать с землей.Следуя примеру руководителей, дружно принялись за уборку центральной аллеи Элисты и сотрудники аппарата Народного Хурала, работники отраслевых и структурных подразделений столичной Администрации, министерств и ведомств, а также сотрудники администрации главы республики. На уборку вышли больше тысячи элистинцев. Хорошая погода только способствовала работе.В ходе всероссийского субботника «Зеленая весна- 2017» были приведены в порядок не только культурный центр Элисты, но и улицы Номто Очирова, Сусеева, Городовикова, Кирова, Пушкина и Сити-Чесс.Говоря о целях проведения всеобщего субботника, организаторы отметили также, что теперь, возможно, горожане будут бережнее относиться к чистоте родного города.



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