Элистинцы традиционно отметили первомай праздничным шествием и массовыми гуляниями

«За достойную работу, зарплату, жизнь!», под таким лозунгом в Элисте прошла первомайская акция профсоюзов, посвященная празднику весны и труда. Горожане в едином порыве прошествовали с территории культурного комплекса «Пагода семи дней» до площади Победы, глее состоялся традиционный митинг. Вместе со всеми на первомайскую демонстрацию вышла и наша съемочная группа.



Профсоюзные организации, политические партии, представители органов законодательной и исполнительной власти, студенты, спортсмены, общественные организации, люди самых разных профессий приняли участие в шествии. Возглавил праздничную колонну оркестр, который задавал темп и настроение.



На площади Победы участники шествия выстроились в ряд. В руках они держали плакаты с лозунгами, которые выражали все требования современного общества. За достойную работу, зарплату, жизнь, за мир и справедливость выступали в этот день горожане. Об этом говорил и глава республики, приветствуя участников митинга. Профсоюзным и общественным организациям в сотрудничестве с исполнительной властью всех уровней еще многое предстоит сделать для того, чтобы жизнь жителей республики стала комфортнее.



Праздник Весны и труда это один самых любимых в народе. Ему уже более 120 лет. Многие поколения жителей республики выходили в этот день на демонстрации. Ветеранов такая преемственность поколений и верность традициям только радует.



Хорошая погода позволила многим горожанам прийти в этот день с детьми, чтобы посмотреть праздничный концерт, поделиться своим хорошим настроением.



День солидарности трудящихся или Праздник Весны и Труда, для многих 1 мая это, прежде всего, майское солнце и теплая погода. Но главное в этот день вся страна объединяется и говорит: «Мы вместе – значит мы сила!» «За достойную работу, зарплату, жизнь!», под таким лозунгом в Элисте прошла первомайская акция профсоюзов, посвященная празднику весны и труда. Горожане в едином порыве прошествовали с территории культурного комплекса «Пагода семи дней» до площади Победы, глее состоялся традиционный митинг. Вместе со всеми на первомайскую демонстрацию вышла и наша съемочная группа.Профсоюзные организации, политические партии, представители органов законодательной и исполнительной власти, студенты, спортсмены, общественные организации, люди самых разных профессий приняли участие в шествии. Возглавил праздничную колонну оркестр, который задавал темп и настроение.На площади Победы участники шествия выстроились в ряд. В руках они держали плакаты с лозунгами, которые выражали все требования современного общества. За достойную работу, зарплату, жизнь, за мир и справедливость выступали в этот день горожане. Об этом говорил и глава республики, приветствуя участников митинга. Профсоюзным и общественным организациям в сотрудничестве с исполнительной властью всех уровней еще многое предстоит сделать для того, чтобы жизнь жителей республики стала комфортнее.Праздник Весны и труда это один самых любимых в народе. Ему уже более 120 лет. Многие поколения жителей республики выходили в этот день на демонстрации. Ветеранов такая преемственность поколений и верность традициям только радует.Хорошая погода позволила многим горожанам прийти в этот день с детьми, чтобы посмотреть праздничный концерт, поделиться своим хорошим настроением.День солидарности трудящихся или Праздник Весны и Труда, для многих 1 мая это, прежде всего, майское солнце и теплая погода. Но главное в этот день вся страна объединяется и говорит: «Мы вместе – значит мы сила!»



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