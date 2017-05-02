В Центральном хуруле началось строительство мандалы Зеленой Тары. Ее возводят священнослужители монастыря Дрепунг Гоманг в рамках 8 тура по буддийским республикам и крупным городам России. В торжественной церемонии начала возведения мандалы приняли участие Шаджин Лама Калмыкии и глава республики Алексей Орлов. Тэло Тулку Ринпоче отметил, что созерцая строительство песочной композиции, люди приобщаются к миру и добру.

Строительство будет продолжаться пять дней. 6 мая, с 11.30 до 17 часов в центральном хуруле можно будет созерцать мандалу. А 7 мая после утреннего молебна состоится церемония ее разрушения. В Центральном хуруле началось строительство мандалы Зеленой Тары. Ее возводят священнослужители монастыря Дрепунг Гоманг в рамках 8 тура по буддийским республикам и крупным городам России. В торжественной церемонии начала возведения мандалы приняли участие Шаджин Лама Калмыкии и глава республики Алексей Орлов. Тэло Тулку Ринпоче отметил, что созерцая строительство песочной композиции, люди приобщаются к миру и добру.Строительство будет продолжаться пять дней. 6 мая, с 11.30 до 17 часов в центральном хуруле можно будет созерцать мандалу. А 7 мая после утреннего молебна состоится церемония ее разрушения.



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