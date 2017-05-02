122 оздоровительных учреждения республики распахнут свои двери в июне

12 тысяч детей отдохнут за лето на территории региона. Эти цифры озвучили сегодня на заседании президиума Правительства. В начале июня распахнут двери 122 оздоровительных учреждения. Из них - 116 лагерей дневного пребывания, 5- стационарных, и 1 пансионат - в поселке Цаган-Аман. Как заявила министр социального развития и труда Марина Ользятиева, в этом году не сможет принять детей на отдых «Лесная сказка», лагерь, расположенный в Яшалтинском районе. Проверкой Роспотребнадзора там выявлен ряд серьезных нарушений, устранение которых возможно только в результате проведения капитальных ремонтных работ. На это потребуются средства и время. Необходима финансовая помощь и Кетченеровскому РМО на реконструкцию 2-х из девяти корпусов районного лагеря. Председателем Правительство дано соответствующее поручение. 12 тысяч детей отдохнут за лето на территории региона. Эти цифры озвучили сегодня на заседании президиума Правительства. В начале июня распахнут двери 122 оздоровительных учреждения. Из них - 116 лагерей дневного пребывания, 5- стационарных, и 1 пансионат - в поселке Цаган-Аман. Как заявила министр социального развития и труда Марина Ользятиева, в этом году не сможет принять детей на отдых «Лесная сказка», лагерь, расположенный в Яшалтинском районе. Проверкой Роспотребнадзора там выявлен ряд серьезных нарушений, устранение которых возможно только в результате проведения капитальных ремонтных работ. На это потребуются средства и время. Необходима финансовая помощь и Кетченеровскому РМО на реконструкцию 2-х из девяти корпусов районного лагеря. Председателем Правительство дано соответствующее поручение.



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