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Сегодня, 13:35

Амбициозные задачи КалмГУ


По итогам конкурса «Опорный университет» в КалмГУ состоялось торжественное собрание с участием спикера Анатолия Козачко и премьера Игоря Зотова. Теперь перед ВУЗом, как было отмечено, ставится амбициозные задачи - стать настоящей опорой региону, обеспечивая его необходимыми кадрами и развивая его образовательный и научный потенциал.

От образования опорных университетов в первую очередь выиграют студенты. По словам ректора КалмГУ Бадмы Салаева, новые возможности и преимущества проявятся по всем направлениям. Университет в ближайшие три месяца должен представить в Минобрнауки России пятилетнюю программу развития с подробной детализацией направления расходования финансовых средств, необходимых для ее реализации. Также ВУЗу предстоит разработать и реализовать совместно с региональными властями программу развития опорного университета с амбициозными целями.

Как было отмечено, получение КалмГУ статуса опорного ВУЗа даст республике современный научно-образовательный центр, ориентированный на запросы региональной экономики и рынка труда, а университету существенные преференции учредителя – Минобрнауки России. К примеру, это приоритетное выделение контрольных цифр приема по программам аспирантуры и магистратуры. Но самое главное – это возможность талантливым абитуриентам получать качественное высшее образование в республике, а не за ее пределами. Получение статуса опорного регионального университета – это акт большого доверия и в то же время это очень большая ответственность, говорит Салаев.

КалмГУ продолжит плодотворное сотрудничество с республиканским парламентом, подчеркнул председатель Народного хурала Анатолий Козачко. Большую роль сыграли победы университета в федеральных программах: «Кадры для регионов», пять раз ВУЗ оказывался в числе победителей в конкурсах Программ развития деятельности студенческих организаций, кроме того, ученые не первый год выигрывают федеральные гранты. При конкурсном отборе также были учтены результаты сотрудничества с руководством региона.

Таким образом, обретение статуса опорного университета – откроет перспективы не только для главного высшего учебного заведения республики, но и для всей Калмыкии.



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