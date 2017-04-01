Сегодня Всемирный день охраны труда. В этом году он проходит 15-й раз. Праздник справляют специалисты по контролю над соблюдением правил безопасности: инженеры, разработчики норм и законодательных актов. Цель праздника - содействовать предотвращению несчастных случаев и заболеваемости на производстве. Ежегодно праздник проходит под новым девизом. В 2017 году - это «оптимизация, сбор и использование данных по охране труда: Укрепление основ культуры профилактики». По статистике, в прошлом году в Калмыкии от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний пострадало 41 человек. Обучение - по охране труда, которое регламентируется по ГОСТу в республике прошли около семисот руководителей.



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