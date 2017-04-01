В день Российского парламентаризма, депутат ГосДумы Марина Мукабенова встретилась с учащимися Элистинской классической гимназии. Ребята недавно побывали в Москве и посетили высший законодательный орган власти страны. Они поделились с депутатом своими впечатлениями и рассказали о работе действующего при школе аппарата уполномоченного по правам человека. Также у старшеклассников была возможность задать вопросы Марине Мукабеновой. Например, какие, по ее мнению, профессии будут востребованы в будущем. В день Российского парламентаризма, депутат ГосДумы Марина Мукабенова встретилась с учащимися Элистинской классической гимназии. Ребята недавно побывали в Москве и посетили высший законодательный орган власти страны. Они поделились с депутатом своими впечатлениями и рассказали о работе действующего при школе аппарата уполномоченного по правам человека. Также у старшеклассников была возможность задать вопросы Марине Мукабеновой. Например, какие, по ее мнению, профессии будут востребованы в будущем.



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