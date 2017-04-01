ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 17:22

В Элисте прошло заседание коллегии Министерства здравоохранения


В Элисте прошло заседание коллегии Министерства здравоохраненияДополнительные меры социальной поддержки медицинских кадров в сельской местности обсудили сегодня на заседании коллегии Министерства здравоохранения. Как было озвучено, на сегодня в регионе 1126 врачей, 2673 человека среднего медицинского персонала. Из них половина работает в сельской местности. В республике также есть 150 вакансий врачей, в основном это педиатры, терапевты, врачи общей практики.
Сейчас на рассмотрении Правительства находится проект соглашения о дополнительных мерах поддержки медиков в селах. Согласно ему, в частности, предлагается предоставлять им жилье или выплачивать компенсацию за его аренду в размере пяти тысяч рублей в месяц, а также установить единовременную выплату выпускникам медицинских ВУЗов - 10 минимальных размеров оплаты труда, а выпускникам учреждений среднего профессионального образования в размере пяти МРОТ.



Другие новости по теме:

  • В Элисте прошло заседание республиканского правительства
  • Вести - Калмыкия 19.03.2013: 18.10
  • В Элисте состоялось заседание коллегии министерства образования и науки
  • Подъемные в 1 млн рублей будут получать молодые сельские врачи
  • Педиатрической службе - повышенное внимание
  • В Элисте прошло заседание правительства региона
  • В Калмыкии состоялось заседание коллегии министерства образования и науки
  • В Элисте прошло заседание оргкомитета "Победа"
  • В республике будет создан центр поддержки предпринимательства
  • В Элисте прошло заседание коллегии министерства сельского хозяйства Калмыкии

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

    Какой участок города Вы предложили бы благоустроить?

    Территория комплекса «Исход и возвращение»
    Колонский пруд
    Памятник О.И. Городовикову


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Апрель 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.