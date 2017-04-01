В Элисте прошло заседание коллегии Министерства здравоохранения



Сейчас на рассмотрении Правительства находится проект соглашения о дополнительных мерах поддержки медиков в селах. Согласно ему, в частности, предлагается предоставлять им жилье или выплачивать компенсацию за его аренду в размере пяти тысяч рублей в месяц, а также установить единовременную выплату выпускникам медицинских ВУЗов - 10 минимальных размеров оплаты труда, а выпускникам учреждений среднего профессионального образования в размере пяти МРОТ. Дополнительные меры социальной поддержки медицинских кадров в сельской местности обсудили сегодня на заседании коллегии Министерства здравоохранения. Как было озвучено, на сегодня в регионе 1126 врачей, 2673 человека среднего медицинского персонала. Из них половина работает в сельской местности. В республике также есть 150 вакансий врачей, в основном это педиатры, терапевты, врачи общей практики.Сейчас на рассмотрении Правительства находится проект соглашения о дополнительных мерах поддержки медиков в селах. Согласно ему, в частности, предлагается предоставлять им жилье или выплачивать компенсацию за его аренду в размере пяти тысяч рублей в месяц, а также установить единовременную выплату выпускникам медицинских ВУЗов - 10 минимальных размеров оплаты труда, а выпускникам учреждений среднего профессионального образования в размере пяти МРОТ.



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