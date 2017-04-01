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Сегодня, 12:13

10 школ со всей республики представили на суд жюри свои постановки


10 школ со всей республики представили на суд жюри свои постановкиВ Элисте подвели итоги республиканского конкурса детских театральных коллективов «Премьера». Всего 10 школьных театров из районов республики и степной столицы представили на суд жюри свои постановки. О том насколько удалось ребятам вжиться в роли, расскажет Айна Гуспанова.

Проблему человеческих взаимоотношений решились поднять в своем выступлении воспитанники театральной студии «Мельпомена» Комсомольской школы. Ситуация знакома всем и каждому, диалоги юных артистов можно услышать в повседневном разговоре любых школьников. Потому, признается главная героиня, вжиться в роль было несложно. Однако, при всей своей обыденности тема не теряет актуальности и заслуживает внимания как детей, так и взрослых.

А это совсем юные восходящие звездочки театральной сцены. Несмотря на более легкий жанр выбранного для поставки произведения, актерское исполнение малышей не уступает взрослым. Отточенный на репетициях текст и детская непосредственность – уже залог успеха.

Нелегкая миссия выпала на долю судей. Как из такого соцветия талантов выбрать лучших? Здесь поможет наметанный глаз профессионала. Возглавила жюри артистка Русского театра драмы и комедии Татьяна Михеева.

Всего в республиканском конкурсе приняли участие 10 театральных коллективов из районов республики, столичного эколого-биологического центра, ну а честь Элисты отстаивали учащиеся третьей средней школы имени Сергиенко. Все они победители муниципального этапа.

По итогам первое место разделили учащиеся третьей школы и первоклассники Цаганаманской средней школы номер два, малыши, под руководством Светланы Романовой, очаровали и зрителя и жюри и были признаны ярким открытием конкурса.



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