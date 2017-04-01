10 школ со всей республики представили на суд жюри свои постановки

В Элисте подвели итоги республиканского конкурса детских театральных коллективов «Премьера». Всего 10 школьных театров из районов республики и степной столицы представили на суд жюри свои постановки. О том насколько удалось ребятам вжиться в роли, расскажет Айна Гуспанова.



Проблему человеческих взаимоотношений решились поднять в своем выступлении воспитанники театральной студии «Мельпомена» Комсомольской школы. Ситуация знакома всем и каждому, диалоги юных артистов можно услышать в повседневном разговоре любых школьников. Потому, признается главная героиня, вжиться в роль было несложно. Однако, при всей своей обыденности тема не теряет актуальности и заслуживает внимания как детей, так и взрослых.



А это совсем юные восходящие звездочки театральной сцены. Несмотря на более легкий жанр выбранного для поставки произведения, актерское исполнение малышей не уступает взрослым. Отточенный на репетициях текст и детская непосредственность – уже залог успеха.



Нелегкая миссия выпала на долю судей. Как из такого соцветия талантов выбрать лучших? Здесь поможет наметанный глаз профессионала. Возглавила жюри артистка Русского театра драмы и комедии Татьяна Михеева.



Всего в республиканском конкурсе приняли участие 10 театральных коллективов из районов республики, столичного эколого-биологического центра, ну а честь Элисты отстаивали учащиеся третьей средней школы имени Сергиенко. Все они победители муниципального этапа.



По итогам первое место разделили учащиеся третьей школы и первоклассники Цаганаманской средней школы номер два, малыши, под руководством Светланы Романовой, очаровали и зрителя и жюри и были признаны ярким открытием конкурса. В Элисте подвели итоги республиканского конкурса детских театральных коллективов «Премьера». Всего 10 школьных театров из районов республики и степной столицы представили на суд жюри свои постановки. О том насколько удалось ребятам вжиться в роли, расскажет Айна Гуспанова.Проблему человеческих взаимоотношений решились поднять в своем выступлении воспитанники театральной студии «Мельпомена» Комсомольской школы. Ситуация знакома всем и каждому, диалоги юных артистов можно услышать в повседневном разговоре любых школьников. Потому, признается главная героиня, вжиться в роль было несложно. Однако, при всей своей обыденности тема не теряет актуальности и заслуживает внимания как детей, так и взрослых.А это совсем юные восходящие звездочки театральной сцены. Несмотря на более легкий жанр выбранного для поставки произведения, актерское исполнение малышей не уступает взрослым. Отточенный на репетициях текст и детская непосредственность – уже залог успеха.Нелегкая миссия выпала на долю судей. Как из такого соцветия талантов выбрать лучших? Здесь поможет наметанный глаз профессионала. Возглавила жюри артистка Русского театра драмы и комедии Татьяна Михеева.Всего в республиканском конкурсе приняли участие 10 театральных коллективов из районов республики, столичного эколого-биологического центра, ну а честь Элисты отстаивали учащиеся третьей средней школы имени Сергиенко. Все они победители муниципального этапа.По итогам первое место разделили учащиеся третьей школы и первоклассники Цаганаманской средней школы номер два, малыши, под руководством Светланы Романовой, очаровали и зрителя и жюри и были признаны ярким открытием конкурса.



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