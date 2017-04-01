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Сегодня, 12:12

Хирурги детского медицинского центра впервые провели уникальную операцию


Хирурги детского медицинского центра впервые провели уникальную операциюВ Калмыкии впервые проведена неполосная операция ребенку с диагнозом диафрагмальная грыжа в детской республиканской больнице. По словам хирургов, раньше маленькие пациенты вынуждены были обращаться в клиники других регионов. Но сейчас в медицинском учреждении появилось современное оборудование, позволяющее проводить лечение по новым технологиям.

«Какое счастье видеть ребенка вновь веселым!» Маму четырехлетней Алисы, перенесшей две недели назад операцию, переполняют эмоции.

Ну, а дома необходимо следовать рекомендациям врачей. Главное, что советует хирург Чингиз Есинов, не позволять ребенку поднимать тяжести. Через месяц снимут и это ограничение.

Диафрагмальная грыжа, диагностированная у Алисы, это заболевание, при котором в диафрагме появляются отверстия. Через них органы брюшной полости проникают в грудную, и наоборот. До этого, пациентов с подобным диагнозом, отправляли в клиники соседних регионов. В этот раз, в республиканском детском медицинском Центре принимается решение – провести операцию на месте, методом торакотомии, используя новейший эндоскопический видеоаппарат.

При помощи этого аппарата была проведена еще одна операция - четырехлетнему Очиру Лиджиеву из поселка Алцын-Хута. Знакомясь с этим жизнерадостным ребенком, трудно поверить, что только вчера его перевели из реанимации в отделение.

В больницу же ребенок попал с диагнозом - спаечная кишечная непроходимость. По словам врачей, до этого мальчик перенес острый деструктивный аппендицит.

Возможности детского учреждения в новом статусе «медицинский Центр» расширились благодаря внедрению новейших технологий. Возросло и число операций, проводимых в его стенах, до тысячи трехсот в год. Помимо экстренных операций новорождённых, в полном объеме оказывается помощь больным с урологическими заболеваниями, травмами и ожогами различной степени.

Повышение квалификации врачей – еще один важный фактор. Сегодня – Центр располагает кадрами, пошедшие специализацию в Московских клиниках с новейшими технологиями и методикой лечения.



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