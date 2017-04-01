ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:08

В Республиканском центре детского творчества открылась ежегодная выставка декоративно-прикладного искусства


В Республиканском центре детского творчества открылась ежегодная выставка декоративно-прикладного искусстваНаследие наших предков сохраним и приумножим. В Республиканском центре детского творчества открылась ежегодная выставка декоративно-прикладного искусства. Образовательные учреждения районов республики и Элисты представили работы своих учащихся по 16-ти технологиям. Резьба по кости и дереву, вышивка, лепка из теста и глины и многое другое. Работы лучших определит компетентное жюри. В рамках мероприятия у педагогов также будет возможность обменяться опытом в ходе семинаров и мастер-классов.



Другие новости по теме:

  • В музее Казанского Кремля открылась художественная выставка «Волжский Арт-экспресс»
  • В Национальном музее открылась персональная выставка Виктора Совы
  • В Элисте открылась выставка «Наследие Джангара»
  • «Наследие наших предков сохраним и приумножим»
  • В Городовиковском доме детского творчества возрождают народные промыслы
  • В национальном музее открылась выставка, посвященная 75-летию калмыцкого Союза художников
  • В Калмыкии открылась выставка «Наследие наших предков сохраним и приумножим»
  • Более 100 работ заслуженного художника Калмыкии будет представлено в Национальном музее
  • Наследие предков сохраним и приумножим
  • Изобилие рукотворных шедевров впечатлило жителей Калмыкии

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

    Какой участок города Вы предложили бы благоустроить?

    Территория комплекса «Исход и возвращение»
    Колонский пруд
    Памятник О.И. Городовикову


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Апрель 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.