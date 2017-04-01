Наследие наших предков сохраним и приумножим. В Республиканском центре детского творчества открылась ежегодная выставка декоративно-прикладного искусства. Образовательные учреждения районов республики и Элисты представили работы своих учащихся по 16-ти технологиям. Резьба по кости и дереву, вышивка, лепка из теста и глины и многое другое. Работы лучших определит компетентное жюри. В рамках мероприятия у педагогов также будет возможность обменяться опытом в ходе семинаров и мастер-классов. Наследие наших предков сохраним и приумножим. В Республиканском центре детского творчества открылась ежегодная выставка декоративно-прикладного искусства. Образовательные учреждения районов республики и Элисты представили работы своих учащихся по 16-ти технологиям. Резьба по кости и дереву, вышивка, лепка из теста и глины и многое другое. Работы лучших определит компетентное жюри. В рамках мероприятия у педагогов также будет возможность обменяться опытом в ходе семинаров и мастер-классов.



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