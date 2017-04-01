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Сегодня, 12:07

Сегодня отмечается День российского парламентаризма


Сегодня отмечается День российского парламентаризмаСегодня отмечается День российского парламентаризма. 27 апреля 1906 года начал работу первый в отечественной истории демократический институт – Государственная дума. Она заложила прочную основу современного парламентаризма. Представляя интересы всех категорий граждан, парламент сегодня является ключевым государственным институтом России. От продуктивной работы депутатов всех уровней, взаимодействия законодательной и исполнительной ветвей власти, совместных грамотных решений зависит будущее нашего общества, говорится в поздравлении Главы Калмыкии в связи с этой датой.
И потому наш общий долг, подчеркнул Алексей Орлов, беречь, сохранять и развивать институт парламентаризма, как одного из главных факторов поступательного развития нашего многонационального государства, сделать все возможное для дальнейшего укрепления демократических ценностей в нашем обществе.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

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