Сегодня отмечается День российского парламентаризма. 27 апреля 1906 года начал работу первый в отечественной истории демократический институт – Государственная дума. Она заложила прочную основу современного парламентаризма. Представляя интересы всех категорий граждан, парламент сегодня является ключевым государственным институтом России. От продуктивной работы депутатов всех уровней, взаимодействия законодательной и исполнительной ветвей власти, совместных грамотных решений зависит будущее нашего общества, говорится в поздравлении Главы Калмыкии в связи с этой датой.

И потому наш общий долг, подчеркнул Алексей Орлов, беречь, сохранять и развивать институт парламентаризма, как одного из главных факторов поступательного развития нашего многонационального государства, сделать все возможное для дальнейшего укрепления демократических ценностей в нашем обществе. Сегодня отмечается День российского парламентаризма. 27 апреля 1906 года начал работу первый в отечественной истории демократический институт – Государственная дума. Она заложила прочную основу современного парламентаризма. Представляя интересы всех категорий граждан, парламент сегодня является ключевым государственным институтом России. От продуктивной работы депутатов всех уровней, взаимодействия законодательной и исполнительной ветвей власти, совместных грамотных решений зависит будущее нашего общества, говорится в поздравлении Главы Калмыкии в связи с этой датой.И потому наш общий долг, подчеркнул Алексей Орлов, беречь, сохранять и развивать институт парламентаризма, как одного из главных факторов поступательного развития нашего многонационального государства, сделать все возможное для дальнейшего укрепления демократических ценностей в нашем обществе.



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