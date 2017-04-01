Спасатели Калмыкии состязались в пожарно-прикладном спорте

Спасатели Калмыкии сегодня состязались по пожарно-прикладному спорту. Соревнование посвящено дню пожарной охраны, который будет отмечаться 30 апреля. Также к профессиональному празднику обновился автопарк регионального управления МЧС.



11 единиц новой спецтехники получило региональное управление МЧС. Автотранспорт приспособлен к работе в различных чрезвычайных ситуациях. При случае эти машины отправятся на помощь не только при пожаре, но и при наводнении. К примеру, для гостей была проведена экскурсия по пресс-центру на колесах.



Ну, а на старт выходят те, кто уже неоднократно показывает отличные результаты, и защищает честь своего подразделения в зональных соревнованиях. В реальной ситуации зачастую именно навыки, доведенные до автоматизма, играют решающую роль при спасении людей. Регулярные соревнования помогают повысить профессиональное мастерство боевых пожарных расчетов, а также устранить недочеты и ошибки.



От каждого участника соревнования требовалось в предельно короткие сроки, не более 24 секунд, преодолеть стометровую полосу препятствий. Кроме того, проложить магистральную рукавную линию. Условия были максимально приближены к боевым. Например, с помощью штурмовой лестницы спасатели поднимались на учебную башню высотой 12 метров. По словам жюри, зачастую спортсмены показывают рекордное время - 20 секунд. Хотя в боевой обстановке должны управиться за 40. По признанию Санала Даганова, это результат многолетних упорных тренировок.



Сейчас акцент в работе специалисты делают на привлечении школьников в дружину юных пожарных, обучению детей мерам безопасности и профессиональной ориентации. Десятилетний Владислав Тюрбеев наравне со своими наставниками продемонстрировал отличную физическую подготовку.



В нынешних соревнованиях приняли участие в основном, представители Элистинского гарнизона пожарной охраны, а также районные подразделения. Соревнование посвящено предстоящему профессиональному празднику Дню пожарной охраны России. Но даже в этот день спасатели будут на боевом посту. А это значит: в любую минуту они готовы прийти на помощь.



Спасатели Калмыкии сегодня состязались по пожарно-прикладному спорту. Соревнование посвящено дню пожарной охраны, который будет отмечаться 30 апреля. Также к профессиональному празднику обновился автопарк регионального управления МЧС.11 единиц новой спецтехники получило региональное управление МЧС. Автотранспорт приспособлен к работе в различных чрезвычайных ситуациях. При случае эти машины отправятся на помощь не только при пожаре, но и при наводнении. К примеру, для гостей была проведена экскурсия по пресс-центру на колесах.Ну, а на старт выходят те, кто уже неоднократно показывает отличные результаты, и защищает честь своего подразделения в зональных соревнованиях. В реальной ситуации зачастую именно навыки, доведенные до автоматизма, играют решающую роль при спасении людей. Регулярные соревнования помогают повысить профессиональное мастерство боевых пожарных расчетов, а также устранить недочеты и ошибки.От каждого участника соревнования требовалось в предельно короткие сроки, не более 24 секунд, преодолеть стометровую полосу препятствий. Кроме того, проложить магистральную рукавную линию. Условия были максимально приближены к боевым. Например, с помощью штурмовой лестницы спасатели поднимались на учебную башню высотой 12 метров. По словам жюри, зачастую спортсмены показывают рекордное время - 20 секунд. Хотя в боевой обстановке должны управиться за 40. По признанию Санала Даганова, это результат многолетних упорных тренировок.Сейчас акцент в работе специалисты делают на привлечении школьников в дружину юных пожарных, обучению детей мерам безопасности и профессиональной ориентации. Десятилетний Владислав Тюрбеев наравне со своими наставниками продемонстрировал отличную физическую подготовку.В нынешних соревнованиях приняли участие в основном, представители Элистинского гарнизона пожарной охраны, а также районные подразделения. Соревнование посвящено предстоящему профессиональному празднику Дню пожарной охраны России. Но даже в этот день спасатели будут на боевом посту. А это значит: в любую минуту они готовы прийти на помощь.



Смотреть полный выпуск новостей



