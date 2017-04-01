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Сегодня, 17:30

В КалмГУ стартовали дни Института востоковедения РАН


В КалмГУ стартовали дни Института востоковедения РАНВ КалмГУ стартовали дни Института востоковедения РАН, в рамках которых в Калмыкию прибыла делегация Российской академии наук. На пленарном заседании с участием ученого сообщества и студентов ВУЗа, ректор Бадма Салаев отметил, что реализация одного из 5-ти проектов, вошедших в программу по стратегическому развитию университета, как опорного регионального ВУЗа, возможно только при тесном сотрудничестве с коллегами из институтов РАН. Среди принципиальных задач проекта под названием «Восточный вектор России: кросскультурное взаимодействие народов»: создание научного центра, реализация 20-ти научных проектов с вузами-партнёрами по изучению взаимодействия тюркских, монгольских и русского этносов, создание образовательных программ. В ходе информационно-дискуссионных площадок были обсуждены пути сотрудничества.



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