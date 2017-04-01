Калмыкии не нужны "бэби-боксы"

Калмыкии так называемые бэби-боксы не нужны. К такому выводу пришли участники дискуссионной площадки «Клуб сторонников» партии «Единая Россия». Речь шла о законопроекте, находящемся на рассмотрении в Государственной Думе. Он регулирует оборудование специализированных мест для новорожденных, матери которых не в состоянии воспитать детей самостоятельно. Как пояснила депутат ГосДумы Марина Мукабенова, несколько вариантов этого законопроекта сейчас обсуждаются на всех площадках. Регионам предстоит дать свои рекомендации.



Как рассказала заместитель министра здравоохранения Галина Динкиева, в Калмыкии еще не было такого случая, чтобы мать оставила ребенка вне стен родильного дома. Всего же за последнее время зафиксировано 14 отказов. Для профилактики подобных преступлений в Калмыкии на базе Целинной Районной больнице в селе Троицкое сейчас создается специализированных центр помощи беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Поэтому, по мнению членов «клуба сторонников», в установке ,так называемых, бэби-боксов в республике нет необходимости. Калмыкии так называемые бэби-боксы не нужны. К такому выводу пришли участники дискуссионной площадки «Клуб сторонников» партии «Единая Россия». Речь шла о законопроекте, находящемся на рассмотрении в Государственной Думе. Он регулирует оборудование специализированных мест для новорожденных, матери которых не в состоянии воспитать детей самостоятельно. Как пояснила депутат ГосДумы Марина Мукабенова, несколько вариантов этого законопроекта сейчас обсуждаются на всех площадках. Регионам предстоит дать свои рекомендации.Как рассказала заместитель министра здравоохранения Галина Динкиева, в Калмыкии еще не было такого случая, чтобы мать оставила ребенка вне стен родильного дома. Всего же за последнее время зафиксировано 14 отказов. Для профилактики подобных преступлений в Калмыкии на базе Целинной Районной больнице в селе Троицкое сейчас создается специализированных центр помощи беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Поэтому, по мнению членов «клуба сторонников», в установке ,так называемых, бэби-боксов в республике нет необходимости.



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