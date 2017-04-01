ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 17:26

Калмыкии не нужны "бэби-боксы"


Калмыкии не нужны "бэби-боксы"Калмыкии так называемые бэби-боксы не нужны. К такому выводу пришли участники дискуссионной площадки «Клуб сторонников» партии «Единая Россия». Речь шла о законопроекте, находящемся на рассмотрении в Государственной Думе. Он регулирует оборудование специализированных мест для новорожденных, матери которых не в состоянии воспитать детей самостоятельно. Как пояснила депутат ГосДумы Марина Мукабенова, несколько вариантов этого законопроекта сейчас обсуждаются на всех площадках. Регионам предстоит дать свои рекомендации.

Как рассказала заместитель министра здравоохранения Галина Динкиева, в Калмыкии еще не было такого случая, чтобы мать оставила ребенка вне стен родильного дома. Всего же за последнее время зафиксировано 14 отказов. Для профилактики подобных преступлений в Калмыкии на базе Целинной Районной больнице в селе Троицкое сейчас создается специализированных центр помощи беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Поэтому, по мнению членов «клуба сторонников», в установке ,так называемых, бэби-боксов в республике нет необходимости.



Другие новости по теме:

  • Депутат выделила 100 тысяч рублей Лаганской районной больнице
  • Депутат Государственной Думы Марина Мукабенова дала эксклюзивное интервью "Вестям"
  • Задачи поставленные руководством «Единой России» на 2017 год
  • В Москве состоится съезд партии "Единая Россия"
  • В поселке Комсомольский прошла отчетно-выборная конференция партии"Единая Россия"
  • Новый фельдшерско- акушерский пункт в селе Кануково
  • Депутат Госдумы Марина Мукабенова провела прием граждан
  • Депутат Государственной Думы Марина Мукабенова встретилась с инвалидами
  • Марина Мукабенова провела прием граждан
  • В Москве завершился 15-й съезд партии «Единая Россия»

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

    Какой участок города Вы предложили бы благоустроить?

    Территория комплекса «Исход и возвращение»
    Колонский пруд
    Памятник О.И. Городовикову


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Апрель 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.