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Сегодня, 11:53

На базе КалмГУ реализуется программа профессиональной переподготовки


На базе КалмГУ реализуется программа профессиональной переподготовкиВ Элисте проводят бесплатные курсы компьютерной грамотности для пожилых людей. Они проходят на базе факультета дополнительного профессионального образования КалмГУ. Курсы рассчитаны на 72 часа и продлятся до 5 мая. Также ФДПО реализует программы профессиональной переподготовки педагогического направления, такие как «Логопедия», «Инклюзивное образование» и «Педагог».

Курсы на факультете дополнительного образования проводят по пятидесяти образовательным программам. Их посещают - около тысячи слушателей. Наибольшей популярностью пользуются бесплатные занятия по компьютерным направлениям для пожилых граждан. Валентина Улюмджиева благодаря полученным знаниям и навыкам теперь может общаться по Интернету с родными и знакомыми.

Специально для повышения уровня компьютерной грамотности населения, в том числе и пенсионеров, был задействован российский вариант международной программы «Электронный гражданин». Занятия проводятся в специально оборудованных мультимедийных классах. На сегодня 16 человек в возрасте до 60-ти лет получили доступ к современной аппаратуре и информационным технологиям. Слушатели курсов узнают, как можно пользоваться сайтами руководства региона, города, как оформить заявление в режиме он-лайн, выяснить подробности, касающиеся ЖКХ, или подать документы или запросы в Пенсионный фонд. По окончании занятий все получают соответствующие сертификаты.

Учителя-тьюторы, логопеды, дефектологи. 17 человек посещают курсы повышения квалификации по программе «Управление государственными и муниципальными закупками». За 3 года по этому проекту обучение прошли около шестисот специалистов министерств и ведомств.

В эти дни на факультете дополнительного образования идет набор по профессиональной переподготовке «Контрактный управляющий».

На базе факультета сегодня разрабатывается программа профессиональной переподготовки воспитателей дошкольных учреждений. Стартовал новый проект «Инклюзивное образование». Профстандарт позволит в будущем обеспечить социализацию подростков и взрослых с ограниченными возможностями здоровья.



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